Paderborn, Alemanha: um roteiro pela cidade que une história e tecnologia

Conheça o maior museu de computadores do mundo e o charmoso centro histórico desta cidade alemã que surpreende os visitantes com seus contrastes

09/03/2026 14:22

Paderborn, Alemanha: um roteiro pela cidade que une história e tecnologia
A imponente Catedral de Paderborn, um marco com mais de mil anos de história, no coração da cidade alemã. crédito: A.Savin/ Wikimedia Commons

Localizada no coração da Alemanha, na região da Renânia do Norte-Vestfália, Paderborn é uma cidade que surpreende por um motivo simples: ela une, em um mesmo lugar, um passado medieval e um futuro digital. Para quem busca um destino que vai além dos roteiros tradicionais, Paderborn oferece uma experiência rica em história, cultura e inovação.

O passeio pode começar pelo centro histórico, onde a imponente Catedral de Paderborn (Paderborner Dom) se destaca. Com mais de mil anos de história, a construção guarda tesouros arquitetônicos, e um de seus símbolos mais famosos é a "Janela dos Três Coelhos" (Dreihasenfenster), um detalhe esculpido no início do século XVI no claustro da catedral que intriga os visitantes.

Ao redor da catedral, ruas de paralelepípedos levam a praças charmosas e casas no tradicional estilo enxaimel, com suas estruturas de madeira aparentes. Um ponto único da cidade é a nascente do rio Pader, o rio mais curto da Alemanha, que brota de mais de 200 fontes bem no centro da cidade, criando um oásis verde em meio à área urbana.

Do passado ao futuro em poucos passos

A poucos minutos do centro histórico, o visitante viaja diretamente para a era da informação. Paderborn abriga o Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF), considerado o maior museu de computadores do mundo. A visita é uma jornada fascinante que conta 5.000 anos de história da tecnologia, desde a invenção da escrita na Mesopotâmia até a inteligência artificial e a robótica.

O acervo inclui desde calculadoras mecânicas gigantescas até os primeiros computadores pessoais e os smartphones que usamos hoje. A experiência é interativa, permitindo que os visitantes testem jogos clássicos de videogame, entendam o funcionamento de códigos e até conversem com robôs. É um programa que agrada tanto os apaixonados por tecnologia quanto curiosos de todas as idades.

Essa dualidade faz de Paderborn um destino completo. Em um mesmo dia, é possível caminhar por séculos de história pela manhã e explorar as inovações que moldaram o mundo moderno à tarde. A cidade, que também é um importante polo universitário, vibra com uma energia jovem que se mistura de forma harmônica às suas raízes antigas.

A cidade é bem conectada por trens e possui um aeroporto regional, o Paderborn-Lippstadt, facilitando o acesso para quem viaja pela Alemanha. Combinar a visita ao museu com um passeio sem pressa pelo centro histórico, finalizando em um dos cafés locais, é a melhor forma de capturar a essência deste surpreendente destino alemão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay