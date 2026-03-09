Lotofácil com final zero: entenda a regra e por que o prêmio é maior

Muitos apostadores da Lotofácil já perceberam que os concursos terminados em zero costumam ter prêmios bem mais altos que os sorteios comuns. Isso não é coincidência, mas uma regra oficial da Caixa Econômica Federal, que cria um prêmio especial para esses eventos, tornando-os mais atrativos para os jogadores.

A mecânica por trás desses valores elevados é simples. A cada sorteio regular, especificamente aqueles com final entre 1 e 9, uma parte do valor total destinado aos prêmios é separada e guardada. Essa fatia corresponde a 10% do montante que seria pago aos ganhadores em um concurso normal.

Esse dinheiro vai se acumulando ao longo de nove sorteios consecutivos. Quando chega o concurso com final zero, como o 3150 ou 3160, por exemplo, todo o valor que foi reservado é somado ao prêmio principal daquele dia. Por isso, a bolada final fica consideravelmente maior.

O que muda na hora de apostar?

Para o jogador, as regras do jogo continuam as mesmas. É preciso escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante, e o valor da aposta não sofre alteração. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. A única diferença é a expectativa de um prêmio principal muito mais robusto caso acerte as 15 dezenas sorteadas.

Essa sistemática garante que, a cada dez concursos, haja uma premiação especial, o que mantém o interesse do público na modalidade. Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília), então esses concursos turbinados ocorrem com bastante frequência ao longo do ano.

É importante não confundir essa regra com os sorteios especiais anuais, como a Lotofácil da Independência, que ocorre em setembro. A Lotofácil da Independência tem um fundo próprio, acumulado durante todo o ano, e segue uma regra diferente: o prêmio não acumula.

Nesse caso, se ninguém acerta as 15 dezenas, o valor é dividido entre os que acertaram 14 números, e assim por diante. Já nos concursos de final zero, se não houver ganhador na faixa principal, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, como em qualquer concurso regular.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.