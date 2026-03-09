Como consultar seu benefício do INSS e se proteger contra fraudes online

Com o aumento constante de tentativas de fraudes financeiras, muitos aposentados e pensionistas se perguntam como garantir a segurança de seus pagamentos. A boa notícia é que verificar a situação do seu benefício e se proteger de golpes é mais simples do que parece, usando as ferramentas oficiais do governo. O portal Meu INSS é o principal canal para essa consulta.

A plataforma centraliza todas as informações importantes e pode ser acessada tanto pelo site quanto pelo aplicativo para celulares. Manter o hábito de checar seus dados regularmente — idealmente, uma vez por mês — é a forma mais eficaz de identificar qualquer atividade suspeita, como um desconto indevido ou a contratação de um empréstimo consignado não autorizado.

Leia Mais

Passo a passo para consultar seu benefício no Meu INSS

Para ter acesso às suas informações, o primeiro passo é acessar o site oficial, que é o meu.inss.gov.br, ou baixar o aplicativo “Meu INSS” na loja do seu smartphone. É fundamental usar apenas esses canais para evitar cair em páginas falsas criadas por golpistas.

Faça o login: utilize sua conta Gov.br, a mesma usada para acessar outros serviços do governo federal. Se ainda não tiver uma, o próprio site oferece a opção de criá-la com seu CPF. Acesse o extrato: na tela inicial, procure pela opção “Extrato de Pagamento”. Esse documento detalha todos os valores recebidos e descontados do seu benefício. Confira os detalhes: verifique o valor bruto do benefício, os descontos de imposto de renda, se houver, e eventuais parcelas de empréstimos consignados. Qualquer desconto que você não reconheça deve ser investigado.

Como se proteger de golpes e fraudes

Além de monitorar o extrato, algumas práticas simples aumentam sua segurança e evitam dores de cabeça. Golpistas costumam usar táticas de engenharia social para enganar as vítimas, oferecendo vantagens falsas ou criando um senso de urgência para obter dados pessoais.

Fique atento a estas dicas de proteção:

Nunca compartilhe sua senha: o INSS não entra em contato por telefone, WhatsApp ou e-mail para pedir senhas ou dados bancários. Desligue qualquer ligação suspeita.

Cuidado com ofertas de crédito: desconfie de propostas de empréstimo muito vantajosas que chegam por mensagem ou ligação. Muitas vezes, o objetivo é apenas roubar suas informações.

Bloqueie o benefício para empréstimos: se você não tem intenção de contratar crédito consignado, pode usar o próprio Meu INSS para bloquear essa opção. Basta procurar pelo serviço “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo”.

Denuncie atividades suspeitas: caso identifique algo errado em seu extrato ou receba um contato suspeito, entre em contato com o INSS pela central telefônica 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, e registre um boletim de ocorrência na polícia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.