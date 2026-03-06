Entenda a importância do Estreito de Ormuz no Golfo Pérsico

O Estreito de Ormuz, uma estreita faixa de água que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, é frequentemente descrito como a "jugular do petróleo" mundial. Localizado entre o Irã e Omã, este corredor marítimo é um dos pontos mais estratégicos e militarizados do planeta, e qualquer instabilidade na área acende um alerta imediato na economia global.

Sua importância é monumental: por suas águas passa cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no mundo. Grandes economias, como China, Japão, Coreia do Sul e Índia, dependem enormemente das remessas que atravessam o estreito diariamente, tornando a rota vital para a segurança energética de boa parte da Ásia e de outros continentes.

Além do petróleo, uma quantidade significativa de gás natural liquefeito (GNL), especialmente do Catar, o maior exportador mundial, também utiliza essa passagem. Qualquer interrupção no fluxo teria um impacto direto no fornecimento de energia para aquecimento e eletricidade em diversos países.

Ponto de tensão constante

A geografia do Estreito de Ormuz é a principal fonte de sua vulnerabilidade. Em seu ponto mais estreito, o canal tem apenas 33 quilômetros de largura, com as rotas de navegação para navios petroleiros sendo ainda mais restritas. Essa proximidade com a costa iraniana confere ao país uma capacidade significativa de monitorar e, potencialmente, interromper o tráfego marítimo.

O local é classificado como um "ponto de estrangulamento" naval, ou "chokepoint". Isso significa que é uma passagem crítica sem alternativas práticas viáveis. Desviar as rotas de navios exigiria milhares de quilômetros a mais, aumentando drasticamente os custos e o tempo de transporte, algo insustentável para o comércio global.

Qualquer bloqueio ou conflito militar no Estreito de Ormuz teria consequências imediatas e severas. A primeira reação seria um aumento acentuado no preço do barril de petróleo, o que impactaria os preços dos combustíveis em todo o mundo e alimentaria a inflação. A interrupção no fornecimento também afetaria cadeias de produção que dependem da energia.

Por essa razão, potências mundiais, especialmente os Estados Unidos, mantêm uma forte presença naval na região. O objetivo é garantir a liberdade de navegação e dissuadir qualquer tentativa de fechar o estreito. A estabilidade do Estreito de Ormuz, portanto, não é apenas uma questão regional, mas um pilar fundamental para o funcionamento da economia global moderna.

