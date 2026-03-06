Assine
overlay
Início Trends
Turismo

O que fazer em Basel, na Suíça: um roteiro além da feira de arte

A cidade oferece museus, arquitetura e passeios incríveis às margens do rio Reno; descubra as melhores atrações de Basel para visitar em qualquer época

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
06/03/2026 12:38

compartilhe

SIGA
x
O que fazer em Basel, na Suíça: um roteiro além da feira de arte
Vista aérea da Catedral de Basel e do rio Reno, elementos que ilustram a rica história e a vibrante paisagem urbana da Suíça. crédito: Sevi Schiegg/ Pexels

Basel, na Suíça, ganha os holofotes do mundo anualmente em junho com a Art Basel, uma das principais feiras de arte do planeta, fundada em 1970. A cidade, no entanto, oferece muito mais do que seu famoso evento. Localizada na tríplice fronteira com Alemanha e França, Basel é um destino vibrante em qualquer estação, com seu centro histórico preservado e as águas do rio Reno como protagonista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vida cultural da cidade é um de seus maiores atrativos. Com 37 museus, a oferta de exposições é vasta e atende a todos os interesses, consolidando a reputação de capital cultural da Suíça. Visitar algumas dessas instituições é fundamental para entender a alma local.

Leia Mais

Museus para todos os gostos

O Kunstmuseum Basel é uma parada obrigatória. Seu acervo é considerado um dos mais importantes da Europa, com uma coleção que viaja da Idade Média à arte contemporânea. A instituição se divide em três prédios, todos na mesma região, facilitando a visita.

Para quem busca arte moderna e contemporânea, a Fondation Beyeler, projetada pelo arquiteto Renzo Piano, é uma obra de arte por si só. O museu fica em um parque e integra natureza e arquitetura de forma única. Já o Museu Tinguely, dedicado às esculturas cinéticas de Jean Tinguely, oferece uma experiência interativa e divertida.

Passeios pela cidade antiga e pelo Reno

Caminhar pelo centro histórico (Altstadt) é como voltar no tempo. As ruas de paralelepípedos levam a pontos icônicos como a Catedral de Basel (Münster), com sua arquitetura gótica e vista panorâmica da cidade. A poucos passos, a Marktplatz (praça do mercado) impressiona com a fachada vermelha e vibrante da prefeitura (Rathaus).

O rio Reno é a alma de Basel. No verão, é comum ver moradores e turistas flutuando na correnteza com suas bolsas impermeáveis coloridas, os “wickelfisch”. Durante todo o ano, suas margens são um convite para caminhadas relaxantes. Para atravessar de um lado para o outro, as pequenas balsas, conhecidas como “fähri”, proporcionam um passeio charmoso movido apenas pela força da correnteza.

Arquitetura e o charme das fronteiras

A paisagem urbana mistura o antigo e o novo com harmonia. Prédios históricos convivem com obras de arquitetos renomados, criando um cenário visualmente rico. Um dos passeios mais curiosos é visitar o Dreiländereck, o marco geográfico onde as fronteiras da Suíça, Alemanha e França se encontram. Em poucos minutos, é possível caminhar entre os três países, uma experiência que simboliza o espírito cosmopolita de Basel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

basel basileia suica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay