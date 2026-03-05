O que é SAF? Entenda o modelo de negócio que tem mudado o futebol

O Cruzeiro, um dos principais exemplos de clube que se tornou empresa no Brasil, ajuda a manter em evidência o debate sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Esse modelo de negócio, estabelecido pela Lei 14.193/2021, permite que clubes se transformem em empresas para atrair investimentos e profissionalizar a gestão.

Na prática, a SAF funciona como uma ferramenta para separar o departamento de futebol das dívidas e da estrutura política da associação civil, que é o formato tradicional dos clubes. Ao aderir ao modelo, o clube cria uma nova empresa e transfere para ela todos os ativos relacionados ao futebol, como jogadores, marca e vagas em competições.

Essa nova empresa pode então vender ações para investidores, que injetam dinheiro e assumem o controle das operações. A associação original geralmente mantém uma participação minoritária, garantindo alguma influência, mas a tomada de decisão passa a seguir uma lógica empresarial, focada em eficiência e resultados financeiros.

Por que a SAF tem atraído os clubes?

O principal motivo para a adesão é a busca por uma solução para crises financeiras. Muitos clubes brasileiros acumulam dívidas impagáveis e veem na SAF a única saída para quitar débitos, regularizar salários e voltar a investir em infraestrutura e na contratação de atletas.

Além do Cruzeiro, clubes como Botafogo (2022), Vasco (2022) e Bahia (2023) também adotaram o modelo e receberam aportes financeiros significativos. A transformação permite um planejamento de longo prazo, menos suscetível a trocas de presidentes eleitos a cada poucos anos, o que atrai investidores em busca de estabilidade para seus negócios.

A gestão corporativa também promete mais transparência e governança. As decisões passam a ser baseadas em dados e análises de mercado, distanciando-se de práticas amadoras que historicamente prejudicaram as finanças de muitas agremiações.

Quais os pontos de atenção do modelo?

Apesar dos benefícios, o modelo de SAF gera preocupações. Torcedores temem que a identidade e as tradições do clube se percam quando o foco principal se torna o lucro. A troca de escudos, cores ou mesmo o nome do time são alguns dos receios mais comuns.

Outro risco é a dependência de um único investidor. Se o projeto não apresentar o retorno esperado, o controlador pode decidir reduzir os investimentos ou vender sua participação, deixando o clube em uma situação vulnerável. O equilíbrio entre a paixão do futebol e a lógica dos negócios continua sendo o grande desafio deste formato.

