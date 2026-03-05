Como funciona a Defesa Civil e quando você deve acioná-la

Situações de risco como fortes chuvas, alagamentos ou sinais de que uma estrutura pode desabar acendem um alerta sobre a importância de saber como e quando acionar a Defesa Civil. O órgão é fundamental não apenas em tragédias, mas principalmente na prevenção de desastres, e entender seu funcionamento pode salvar vidas e evitar danos maiores em casos de perigo iminente.

A Defesa Civil atua em um sistema integrado entre municípios, estados e o governo federal. Sua principal missão é planejar e executar ações para prevenir ou minimizar os danos causados por desastres naturais ou provocados pelo homem. Isso inclui desde o mapeamento de áreas de risco até a preparação da comunidade para agir em emergências.

O trabalho do órgão vai muito além do resgate após um acidente. As equipes são responsáveis por realizar vistorias preventivas, emitir alertas meteorológicos, organizar abrigos temporários e coordenar a resposta inicial em situações como enchentes, deslizamentos de terra e colapsos estruturais.

Quando devo acionar a Defesa Civil?

O serviço deve ser chamado em qualquer situação que represente um risco coletivo ou iminente à segurança de pessoas e imóveis. É importante diferenciar uma emergência de Defesa Civil de problemas domésticos ou de manutenção, que devem ser resolvidos por profissionais específicos.

Situações que exigem um chamado imediato incluem:

Sinais de colapso estrutural: rachaduras grandes e recentes em paredes, tetos ou pisos, inclinação de postes ou muros e estalos constantes na estrutura.

Riscos geológicos: deslizamentos de terra, movimentação de solo em encostas e surgimento de fendas no terreno.

Inundações e alagamentos: quando a água sobe rapidamente e coloca residências e vias públicas em risco.

Queda de árvores: especialmente se a árvore ameaça cair sobre imóveis, vias públicas ou redes elétricas.

Como fazer um chamado de risco?

Ao identificar uma das situações acima, o procedimento é simples e rápido. O passo a passo garante que a ajuda chegue de forma eficiente ao local.

Ligue para o número 199. A ligação é gratuita e o serviço está disponível em diversos municípios brasileiros. Caso sua cidade não possua o serviço, o Corpo de Bombeiros (193) pode ser acionado para direcionar o chamado. Informe o endereço completo e um ponto de referência para facilitar a localização da equipe. Descreva a situação com o máximo de detalhes possível, de forma clara e objetiva. Informe se há feridos ou pessoas em risco imediato. Siga as orientações do atendente. Em muitos casos, pode ser necessário evacuar o local antes mesmo da chegada da equipe de vistoria.

