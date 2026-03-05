Roteiro no Japão: conheça 5 locais reais que inspiraram Jujutsu Kaisen

As batalhas épicas e os momentos marcantes de “Jujutsu Kaisen” não acontecem apenas em um universo fictício. Muitos dos cenários que servem de palco para as aventuras de Satoru Gojo e Yuji Itadori são inspirados em locais reais e vibrantes do Japão, que qualquer fã pode visitar. Da agitação de Tóquio aos templos históricos de Quioto, é possível seguir os passos dos feiticeiros e mergulhar ainda mais na atmosfera da obra.

Explorar esses lugares é uma forma de conectar a ficção com a realidade, entendendo as referências culturais que enriquecem a narrativa. Para quem planeja uma viagem ou apenas tem curiosidade, conhecer os cenários reais de “Jujutsu Kaisen” oferece uma nova camada de apreciação pelo anime e mangá.

Harajuku, Tóquio

Um dos pontos mais famosos da cultura jovem japonesa, o bairro de Harajuku é o cenário do primeiro encontro entre Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki com Satoru Gojo. A icônica Rua Takeshita, com suas lojas coloridas e multidões, foi fielmente recriada, capturando a energia do local onde os novos alunos da Escola Jujutsu iniciam sua jornada na capital.

Cruzamento de Shibuya, Tóquio

O palco de um dos arcos mais intensos e aclamados de “Jujutsu Kaisen” é o famoso cruzamento de Shibuya, em Tóquio. Considerado o cruzamento de pedestres mais movimentado do mundo, o local se transforma em uma gigantesca arena de batalha no anime. A estátua de Hachiko e as ruas ao redor também são cenários importantes, onde o caos e a tensão da história se desenrolam de forma inesquecível.

Túnel Sendagaya, Tóquio

Conhecido como o túnel mais assombrado de Tóquio, o Túnel Sendagaya, em Shibuya, é outra referência real presente em "Jujutsu Kaisen". Construído em 1964 sob um cemitério, o local é cercado por lendas urbanas e aparece de forma marcante nos créditos de abertura da primeira temporada do anime, consolidando sua conexão com o universo sombrio da série.

Sendai, Miyagi

Antes de se mudar para Tóquio, Yuji Itadori vivia uma vida comum em Sendai, capital da prefeitura de Miyagi. A cidade é o ponto de partida da história, onde o protagonista encontra Megumi Fushiguro pela primeira vez. Embora o anime não destaque um ponto turístico específico com a mesma intensidade de outros locais, Sendai é fundamental para a origem do personagem principal e palco de eventos importantes que dão início à trama.

Templo Yasaka Koshindo, Quioto

Durante o arco do Evento de Intercâmbio com a Escola de Quioto, um templo com amuletos coloridos chamados “kukurizaru” aparece em destaque. A inspiração para este local é o Templo Yasaka Koshindo. Visitantes escrevem seus desejos nesses amuletos e os penduram, criando um visual vibrante e único que foi transportado diretamente para o anime.

