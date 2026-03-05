O que fazer em Marseille: um roteiro pela cidade mais antiga da França

Conhecida pela paixão de seus torcedores pelo Olympique de Marseille, a cidade de Marseille oferece muito mais do que futebol. Localizada no sul da França, é a cidade mais antiga do país e um vibrante centro cultural banhado pelo Mediterrâneo. Um roteiro por suas ruas revela uma mistura fascinante de história, natureza e gastronomia que cativa qualquer visitante.

O coração da cidade é o Vieux-Port, ou Porto Velho. É aqui que Marseille nasceu há mais de 2.600 anos, por volta de 600 a.C. Hoje, a área pulsa com iates e barcos de pesca, cercada por cafés e restaurantes. Pela manhã, o mercado de peixes frescos atrai moradores e turistas, oferecendo um vislumbre autêntico da vida local. Uma caminhada pela orla ao entardecer é um programa clássico e imperdível.

Leia Mais

Le Panier e a vista do alto

A poucos passos do porto, o bairro de Le Panier é o distrito mais antigo de Marseille. Suas ruas estreitas e coloridas, repletas de ateliês de artistas, lojas de artesanato e praças charmosas, convidam a uma exploração sem pressa. O local serviu de cenário para a série “Marseille”, da Netflix, e preserva uma atmosfera única.

Para uma vista panorâmica da cidade e do mar, a Basílica de Notre-Dame de la Garde é parada obrigatória. Situada no ponto mais alto de Marseille, a "Bonne Mère" (Boa Mãe), como é carinhosamente chamada, é um símbolo de proteção para os marinheiros e moradores. A arquitetura neobizantina e os mosaicos internos são tão impressionantes quanto a paisagem ao redor.

Natureza e cultura à beira-mar

A natureza exuberante é outro ponto forte. O Parque Nacional das Calanques, estabelecido oficialmente em 2012, com suas enseadas de águas azul-turquesa entre penhascos de calcário, é um paraíso para trilhas e passeios de barco. As praias, como a Plage des Catalans e as Plages du Prado, são ideais para relaxar e aproveitar o sol do Mediterrâneo durante o verão europeu.

A cena cultural também se destaca. Na entrada do Vieux-Port, o MuCEM (Museu das Civilizações Europeias e Mediterrânicas) chama a atenção por sua arquitetura moderna. O museu se conecta por uma passarela ao histórico Fort Saint-Jean, criando um diálogo entre o passado e o presente da região.

A gastronomia local é uma experiência por si só. O prato mais famoso é a bouillabaisse, uma rica sopa de peixes e frutos do mar. A culinária provençal, com seus azeites, ervas e vegetais frescos, está presente em todos os cardápios, oferecendo sabores autênticos e marcantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.