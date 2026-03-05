MacBook Neo da Apple vale a pena? O que sabemos sobre o novo modelo

A Apple agitou o mercado ao anunciar em março de 2026 o MacBook Neo, um notebook projetado para ser a porta de entrada ao seu ecossistema. Com um preço competitivo a partir de US$ 599 nos Estados Unidos, o modelo mira em estudantes e usuários que buscam a experiência da marca sem a necessidade da potência máxima das linhas Air e Pro.

A grande novidade é a sua arquitetura: pela primeira vez, um Mac utiliza um chip da série A, o A18 Pro, o mesmo encontrado nos modelos do iPhone 16 Pro. A estratégia é oferecer um produto com design premium e o sistema operacional macOS a um público mais amplo, competindo diretamente com Chromebooks de ponta e ultrabooks com Windows.

O que o MacBook Neo oferece?

Para alcançar um custo menor, a Apple fez ajustes pontuais, mas sem comprometer a qualidade. O corpo do aparelho é construído com alumínio reciclado, alcançando 60% de conteúdo reciclado em peso. A tela de 13,3 polegadas usa tecnologia Liquid Retina com 500 nits de brilho, garantindo cores vibrantes e boa definição.

O desempenho é gerenciado pelo eficiente chip A18 Pro, otimizado para tarefas do dia a dia. No entanto, para atingir o preço mais baixo, o modelo não conta com teclado retroiluminado nem trackpad com Force Touch. A ficha técnica se completa com:

Processador: Apple A18 Pro;

Memória RAM: 8 GB unificada (não expansível);

Armazenamento: Opções de 256 GB ou 512 GB em SSD;

Tela: Liquid Retina de 13,3 polegadas com 500 nits de brilho;

Conectividade: Duas portas USB-C, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

Bateria: Autonomia para até 16 horas de uso contínuo, segundo a fabricante.

Preço e posicionamento no mercado

O MacBook Neo foi lançado nos EUA com preço inicial de US$ 599, com uma versão para estudantes por US$ 499. Os preços para o Brasil ainda não foram oficialmente divulgados. O valor posiciona o notebook bem abaixo do MacBook Air (que parte de US$ 1.099), reforçando sua proposta de ser um equipamento de entrada para trabalho híbrido, estudos e tarefas cotidianas.

Apesar de não ser voltado para atividades pesadas, como edição de vídeo profissional ou jogos de última geração, seu desempenho é ideal para a grande maioria dos usuários. O modelo está disponível nas cores prateado (silver), blush (rosa claro), indigo (azul) e citrus (amarelo cítrico). A pré-venda começou em março de 2026, com disponibilidade nas lojas a partir de 11 de março.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.