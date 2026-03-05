Por que a obesidade cresceu tanto no Brasil nas últimas décadas?
Entenda os fatores sociais e econômicos que contribuíram para o aumento da obesidade, como a mudança nos hábitos alimentares e o sedentarismo
O Brasil enfrenta uma epidemia silenciosa que avança rapidamente: a obesidade. Dados da pesquisa Vigitel 2024, do Ministério da Saúde, revelam um cenário preocupante: 62,6% dos adultos apresentam excesso de peso e 25,7% estão obesos. O índice de obesidade mais que dobrou em 18 anos, saltando de 11,8% em 2006. A condição, que já é um dos maiores desafios de saúde pública do país, é resultado de uma combinação complexa de fatores sociais, econômicos e culturais que transformaram os hábitos da população.
Essa transformação começa, principalmente, no prato. A tradicional dieta brasileira, baseada em alimentos frescos como arroz, feijão, legumes e verduras, foi progressivamente substituída por produtos ultraprocessados. Ricos em gorduras, açúcares e sódio, esses itens se tornaram populares pela praticidade, baixo custo e forte apelo de marketing.
Com a urbanização e a rotina acelerada, cozinhar em casa virou um desafio para muitas famílias. Lanches rápidos, salgadinhos, refrigerantes e refeições prontas congeladas ganharam espaço, alterando o padrão alimentar e contribuindo para o ganho de peso generalizado. Esse fenômeno é ainda mais acentuado em áreas de baixa renda, onde o acesso a alimentos saudáveis é limitado e mais caro.
Menos movimento, mais tela
Outro pilar que sustenta o avanço da obesidade é o sedentarismo. A modernização trouxe consigo um estilo de vida menos ativo. Empregos que antes exigiam esforço físico foram trocados por longas horas em frente a um computador. O transporte motorizado substituiu caminhadas e o uso de bicicletas, enquanto o tempo livre é cada vez mais preenchido por telas, como celulares, televisões e videogames.
A falta de segurança em grandes centros urbanos também desestimula a prática de atividades físicas ao ar livre, como brincar na rua ou caminhar em parques. Para crianças e adolescentes, essa realidade impacta diretamente o desenvolvimento de hábitos saudáveis, criando uma geração com maior predisposição ao excesso de peso desde cedo.
O cenário é complexo e exige políticas públicas integradas que vão além da conscientização individual. Incentivar a produção e o consumo de alimentos frescos, regular a publicidade de produtos ultraprocessados e criar ambientes urbanos mais seguros e propícios para a atividade física são passos essenciais para reverter essa tendência e garantir um futuro mais saudável para a população brasileira.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.