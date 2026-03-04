Como funciona o BID? Entenda o papel do banco na América Latina

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma das principais fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento econômico e social na América Latina e no Caribe. Fundado em 1959 e com sede em Washington, D.C., a instituição é atualmente presidida pelo brasileiro Ilan Goldfajn e atua como um parceiro estratégico para os governos da região, incluindo o Brasil, em diversas frentes.

Muito mais do que apenas um provedor de recursos, o banco tem como missão central a redução da pobreza e da desigualdade. A atuação do BID também busca promover um desenvolvimento sustentável e resistente às mudanças climáticas na região, sendo um dos maiores financiadores multilaterais do mundo.

Qual é o objetivo do BID?

O foco do banco é apoiar iniciativas que melhorem a qualidade de vida da população. Para isso, seus investimentos e conhecimentos técnicos são direcionados para áreas consideradas cruciais. Os projetos apoiados pela instituição costumam abranger setores estratégicos, como saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico.

Nos últimos anos, a instituição também tem priorizado projetos voltados para a transformação digital, o fortalecimento de pequenas e médias empresas e a transição para uma economia de baixo carbono. A ideia é ajudar os países a se prepararem para os desafios econômicos e sociais do futuro.

Como o banco funciona na prática?

O BID opera principalmente por meio de empréstimos com juros baixos e prazos longos, destinados a governos nacionais, estaduais e municipais. Além disso, o banco oferece doações e assistência técnica para a elaboração e execução de políticas públicas, garantindo que os projetos tenham maior chance de sucesso.

Os recursos para esses financiamentos vêm de várias fontes. A maior parte é captada nos mercados financeiros internacionais, onde o BID emite títulos que são comprados por investidores. Contribuições dos seus 48 países-membros e o capital próprio do banco complementam o orçamento.

As decisões sobre quais iniciativas serão financiadas são tomadas por uma diretoria que representa todos os membros. O Brasil, como um dos 19 países fundadores e principal acionista regional, possui um peso significativo nessas deliberações.

Na prática, um governo elabora um projeto, como a modernização de um porto ou a criação de um programa de capacitação profissional, e o apresenta ao banco. A equipe técnica do BID avalia a viabilidade e o impacto social e econômico da proposta antes de aprovar a liberação dos recursos.

