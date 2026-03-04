7 músicas que são a trilha sonora perfeita do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, que celebrou seu aniversário em 1º de março, é uma cidade que pulsa música. De suas praias à agitação do asfalto, a capital fluminense serviu de musa para incontáveis compositores, que traduziram em canções a alma carioca. Essa relação íntima transformou a cidade em uma verdadeira trilha sonora a céu aberto, com clássicos que atravessam gerações.

Para celebrar a data, nada melhor do que uma playlist que capture essa essência. As canções selecionadas não apenas mencionam a cidade, mas também carregam em seus versos e melodias o estilo de vida, as paisagens e as contradições que tornam o Rio um lugar único no mundo. São músicas que nos transportam diretamente para o calçadão, a roda de samba ou a vista do Pão de Açúcar.

Explore sete músicas que formam a trilha sonora perfeita para homenagear a Cidade Maravilhosa:

"Garota de Ipanema" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes, 1962): É impossível começar de outra forma. A canção que projetou a bossa nova para o mundo é a tradução perfeita do charme descontraído do Rio. Ela pinta a imagem de uma tarde ensolarada na praia, com o "doce balanço a caminho do mar" que se tornou um cartão-postal sonoro da cidade. "Aquele Abraço" (Gilberto Gil): Um hino de amor e despedida do Rio de Janeiro. Composta em 1969, às vésperas de seu exílio em Londres durante a ditadura militar, a canção é um retrato agridoce que celebra locais icônicos e a vibração popular da cidade, ao mesmo tempo em que se despede dela. A música eternizou o verso "o Rio de Janeiro continua lindo". "Samba do Avião" (Tom Jobim): A música descreve com perfeição a sensação de chegar ao Rio pelo ar, revelando a cidade aos poucos. Os versos de Tom Jobim são uma pintura sonora da Baía de Guanabara e do Cristo Redentor de "braços abertos", capturando a emoção de avistar uma das paisagens mais famosas do planeta. "Cidade Maravilhosa" (André Filho): A marchinha de carnaval que se tornou o hino oficial do Rio de Janeiro é item obrigatório em qualquer celebração. Composta em 1935, sua melodia exalta a beleza da cidade e o espírito festivo de seu povo, sendo um símbolo de orgulho para todos os cariocas. "Do Leme ao Pontal" (Tim Maia): Nesta música, Tim Maia traça um roteiro sonoro pela orla carioca, celebrando a cultura de praia e a liberdade. Com sua voz inconfundível e uma batida contagiante de soul e funk, a canção evoca a imagem de um dia perfeito de sol, mar e diversão, sem hora para acabar. "País Tropical" (Jorge Ben): Embora fale do Brasil, a canção de Jorge Ben, imortalizada também na voz de Wilson Simonal, tem a cara do Rio. A letra exalta um estilo de vida alegre, o futebol e o samba, elementos que estão no DNA carioco. É uma explosão de energia que representa a identidade solar e vibrante da cidade. "Cariocas" (Adriana Calcanhotto): Uma crônica musical sobre os habitantes da cidade. Com uma letra poética e inteligente, a canção descreve as qualidades, manias e o jeito de ser dos cariocas, que "são bonitos, são bacanas, são sacanas". É um retrato sensível e preciso de quem dá vida à Cidade Maravilhosa.

