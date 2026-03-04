Roteiro de 3 dias em Salvador: o que fazer além do Pelourinho

Explorar Salvador em três dias vai muito além de uma visita ao Pelourinho. A capital baiana oferece uma mistura vibrante de cultura, gastronomia e paisagens que merecem ser descobertas. Com um bom planejamento, é possível mergulhar na energia da cidade, conhecer praias icônicas e experimentar os sabores que fazem da culinária local uma das mais famosas do Brasil.

Este roteiro foi pensado para quem deseja aproveitar ao máximo a estadia, equilibrando passeios históricos com momentos de lazer à beira-mar e experiências culturais autênticas. Prepare-se para uma imersão completa nos encantos soteropolitanos.

Dia 1: história e pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos

Comece o dia no Farol da Barra, um dos cartões-postais mais famosos da cidade. Além de garantir fotos incríveis, o local abriga o Museu Náutico da Bahia, que conta a história da relação de Salvador com o mar. A praia do Porto da Barra, logo ao lado, é perfeita para um mergulho em águas calmas e cristalinas.

À tarde, siga para o bairro do Rio Vermelho. Conhecido pela vida noturna agitada, o local também tem seu charme durante o dia. Visite a Casa de Iemanjá, um ponto de devoção e cultura, e experimente o famoso acarajé em um dos tabuleiros mais tradicionais da região. Finalize o dia assistindo ao pôr do sol na orla do bairro, com uma vista panorâmica da costa.

Dia 2: cultura popular e fé no Bonfim

Reserve a manhã para explorar a Feira de São Joaquim, a maior feira livre de Salvador e uma das maiores da América Latina. É um mergulho na cultura popular baiana, com uma variedade impressionante de frutas, artesanato, ervas e artigos religiosos. O ambiente é vibrante e oferece uma experiência sensorial única.

Na parte da tarde, o destino é a Colina Sagrada, onde fica a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Amarre sua fitinha no gradil e faça seus pedidos, seguindo a tradição local. O local é um símbolo do sincretismo religioso da Bahia. Para fechar o passeio, visite a Ponta de Humaitá para apreciar um dos mais belos pores do sol de Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Dia 3: as águas tranquilas de Itapuã

O último dia é dedicado ao relaxamento nas praias de Itapuã, imortalizadas nos versos de Vinicius de Moraes. As piscinas naturais formadas pelas pedras são ideais para um banho de mar tranquilo. Caminhe pela orla, aprecie o farol e sinta a atmosfera poética do lugar.

Na hora do almoço, aproveite para saborear uma moqueca em um dos restaurantes locais. A Lagoa do Abaeté, com suas dunas de areia branca e águas escuras, fica próxima e é uma ótima opção para completar o passeio. O local, que passa por um processo de recuperação ambiental, continua sendo um belo cartão-postal. É o cenário perfeito para se despedir da capital baiana com a energia renovada.

