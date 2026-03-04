Seu filho está em uma escola ruim? 5 dicas para reforçar o ensino

A preocupação com a qualidade do ensino oferecido por muitas escolas é uma realidade para inúmeras famílias no Brasil. Quando a educação formal não entrega o esperado, pais e mães podem se sentir impotentes. No entanto, é possível agir e criar um ambiente de aprendizado rico dentro de casa, fortalecendo a base educacional das crianças e adolescentes.

Ações simples, integradas à rotina familiar, fazem uma grande diferença no desenvolvimento intelectual e na curiosidade dos filhos. É importante ressaltar que o objetivo não é substituir a escola, mas sim complementar o ensino e preencher possíveis lacunas, mantendo sempre o diálogo aberto com os professores. Com estímulos corretos, o lar se transforma em uma extensão da sala de aula.

Como reforçar o ensino em casa

1. Crie o hábito da leitura diária

Ler todos os dias é fundamental. Estabeleça um momento para a leitura em família, mesmo que por 15 minutos. Deixe livros, gibis e revistas acessíveis pela casa. A prática expande o vocabulário, melhora a interpretação de texto e estimula a imaginação de forma poderosa.

2. Transforme a matemática em algo prático

Use situações do dia a dia para ensinar conceitos matemáticos. Ao cozinhar, por exemplo, peça para a criança ajudar a dobrar ou dividir as quantidades dos ingredientes, praticando frações de forma divertida. Atividades como calcular o troco no supermercado ou medir um móvel também tornam os números mais concretos e menos intimidadores, mostrando sua utilidade real.

3. Estimule a curiosidade e as perguntas

Incentive seu filho a perguntar "por quê?". Em vez de dar respostas prontas, pesquisem juntos na internet ou em livros. Essa atitude desenvolve o pensamento crítico e a autonomia para buscar conhecimento, habilidades essenciais para qualquer fase da vida.

4. Use a tecnologia a seu favor

O tempo de tela pode ser produtivo. Apresente aplicativos educativos, documentários e canais de ciência no YouTube que sejam adequados à idade dele. A tecnologia, quando bem utilizada, é uma ferramenta incrível para explorar novos assuntos e aprofundar o que é visto na escola.

5. Explore o mundo fora de casa

O aprendizado acontece em todos os lugares. Leve seu filho a museus, parques, bibliotecas públicas ou até a uma feira livre. Cada passeio é uma oportunidade para aprender sobre história, ciências naturais, cultura e sociedade, conectando o conhecimento teórico à experiência prática.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.