Imposto de Renda 2026: 7 erros comuns que podem te levar à malha fina

A corrida para organizar os documentos do Imposto de Renda 2026, cujo prazo de entrega vai de 16 de março a 29 de maio, já começou para muitos brasileiros. A antecipação é uma estratégia para garantir a entrega nos primeiros dias e, quem sabe, receber a restituição mais cedo. No entanto, mesmo com tudo em mãos, um pequeno deslize no preenchimento pode levar a declaração direto para a malha fina da Receita Federal.

O cruzamento de dados do Fisco está cada vez mais eficiente, o que torna a atenção aos detalhes fundamental. Um erro de digitação ou a omissão de uma informação podem gerar pendências e atrasar o recebimento de valores a restituir, ou até mesmo resultar em multas. Para evitar esse cenário, é importante conhecer os equívocos mais recorrentes.

Leia Mais

Confira a seguir os sete erros mais comuns que podem reter sua declaração:

Digitar valores errados: Um dos deslizes mais básicos, porém muito frequente. Inverter um número ou colocar a vírgula no lugar errado pode criar uma inconsistência imediata entre o que você declarou e os dados que a Receita Federal já possui, como os informados pelo seu empregador.

Omitir fontes de renda: Todos os rendimentos tributáveis devem ser declarados. Isso inclui salários, aluguéis recebidos de pessoa física, pensões e até mesmo ganhos como freelancer. Deixar qualquer fonte de fora é um dos principais motivos para cair na malha fina.

Informar dependentes incorretamente: Incluir um dependente que não se enquadra nas regras da Receita é um erro comum. Além disso, muitos contribuintes se esquecem de declarar eventuais rendimentos dos seus dependentes, como salários de estágio ou bolsas, o que também gera inconsistência.

Lançar despesas médicas indevidas: Gastos com farmácia, vacinas ou procedimentos estéticos não são dedutíveis. Apenas despesas com consultas, exames, internações, cirurgias, tratamentos odontológicos e planos de saúde podem ser abatidas, desde que devidamente comprovadas com notas fiscais ou recibos.

Erro na declaração de pensão alimentícia: Quem paga a pensão deve declará-la para deduzir o valor, enquanto quem recebe precisa informá-la como rendimento tributável. A falha de qualquer uma das partes no preenchimento causa uma divergência automática nos sistemas da Receita.

Dados divergentes com a fonte pagadora: As empresas e instituições financeiras também enviam à Receita os informes de rendimentos. Se os valores de salários ou rendimentos de aplicações que você informar forem diferentes dos que a fonte pagadora enviou, o sistema acusará a divergência.

Não atualizar a evolução patrimonial: A compra ou a venda de bens de alto valor, como imóveis e veículos, precisa constar na declaração. Esquecer de adicionar um bem novo ou de dar baixa em um que foi vendido é um erro que chama a atenção do Fisco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.