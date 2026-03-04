Qual a diferença entre eclipse lunar, solar e a 'lua de sangue'? Entenda
Os termos confundem, mas os fenômenos são bem diferentes: um guia simples para você nunca mais errar e entender o que acontece no céu em cada um deles
O recente eclipse lunar de março despertou a curiosidade de muita gente e movimentou as redes sociais. O fenômeno reacendeu o debate e a confusão sobre termos como eclipse solar, lunar e a famosa “lua de sangue”, que, apesar de relacionados, descrevem eventos astronômicos completamente distintos no céu.
Entender a diferença entre eles é mais simples do que parece. Basicamente, tudo depende da posição do Sol, da Terra e da Lua. Cada alinhamento específico resulta em um espetáculo único, que pode ser observado a olho nu ou com equipamentos especiais, dependendo do caso.
O que é um eclipse solar?
Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra. Durante esse alinhamento, o disco lunar bloqueia total ou parcialmente a luz do Sol, projetando uma sombra em uma pequena área do nosso planeta. Por isso, ele só pode ser visto de locais específicos.
Esse fenômeno ocorre exclusivamente durante a fase de lua nova. Existem três tipos principais: total, quando a Lua cobre completamente o Sol; parcial, quando apenas uma parte do Sol é ocultada; e anular, quando a Lua está mais distante da Terra e seu disco parece menor, formando um “anel de fogo” ao redor do Sol.
E o eclipse lunar?
Já o eclipse lunar segue a lógica inversa. Ele ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Nesse caso, o planeta projeta sua sombra sobre a Lua, escurecendo-a temporariamente. Ao contrário do solar, o eclipse lunar pode ser visto de qualquer lugar do mundo onde a Lua esteja visível no céu noturno.
Esse evento acontece apenas durante a fase de lua cheia. Assim como o solar, ele também pode ser total, quando a Lua entra completamente na sombra mais escura da Terra (a umbra), ou parcial, quando apenas uma parte dela é coberta por essa sombra.
Por que a 'lua de sangue' acontece?
O termo “lua de sangue” não é científico, mas se popularizou para descrever a aparência avermelhada que a Lua adquire durante um eclipse lunar total. A cor surge porque, mesmo coberta pela sombra da Terra, a Lua ainda recebe a luz solar que é refratada pela nossa atmosfera.
A atmosfera terrestre age como um filtro, dispersando a maior parte da luz azul e permitindo que apenas os tons de vermelho e laranja alcancem a superfície lunar. É o mesmo princípio que explica por que o céu fica avermelhado durante o nascer e o pôr do sol.
Para não errar mais, aqui está um guia rápido para diferenciar os fenômenos:
Eclipse solar: a Lua passa na frente do Sol, bloqueando sua luz para a Terra.
Eclipse lunar: a Terra passa entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre ela.
Lua de sangue: é apenas o nome popular para a cor avermelhada que a Lua assume durante um eclipse lunar total.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.