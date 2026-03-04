5 destinos em Minas Gerais para aproveitar o clima ameno do outono

O período de chuvas intensas está se encerrando em Minas Gerais, abrindo uma janela favorável para viajar pelo estado. Com a transição para o outono a partir de 20 de março, as próximas semanas prometem temperaturas mais amenas e tempo firme, criando o cenário ideal para explorar as cidades mineiras com tranquilidade e sem o movimento da alta temporada.

Para quem busca um roteiro charmoso e acolhedor, o interior mineiro oferece opções que combinam natureza, história e boa gastronomia. É o momento certo para colocar o pé na estrada e descobrir ou revisitar alguns dos destinos mais encantadores do Brasil.

Leia Mais

Monte Verde

Conhecida como a "Suíça Mineira", a vila no alto da Serra da Mantiqueira é o destino ideal para casais. O clima ameno do outono deixa o ambiente ainda mais aconchegante para aproveitar as pousadas charmosas, os restaurantes de fondue e a arquitetura de estilo europeu. As trilhas ecológicas, como a da Pedra Redonda, oferecem vistas espetaculares da região com o céu mais limpo desta época do ano.

Tiradentes

Uma viagem no tempo aguarda os visitantes em Tiradentes. As ruas de pedra e os casarões coloniais bem preservados criam uma atmosfera única. O outono é perfeito para caminhar pelo centro histórico sem pressa, visitar as igrejas barrocas e explorar as lojas de artesanato. A gastronomia local é um capítulo à parte, com restaurantes renomados que valorizam os ingredientes da região.

São Lourenço

Parte do famoso Circuito das Águas, São Lourenço é sinônimo de bem-estar e calmaria. O principal atrativo é o Parque das Águas, com suas fontes de água mineral com propriedades terapêuticas. A cidade oferece passeios de teleférico, voos de balão e uma feira de artesanato movimentada. O clima ameno torna as caminhadas e atividades ao ar livre ainda mais agradáveis para toda a família.

Diamantina

Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, Diamantina preserva a rica história do ciclo do diamante no Brasil. A cidade é famosa pelas Vesperatas, apresentações musicais em que os artistas tocam das janelas dos casarões históricos. Explorar o centro, o Mercado Velho e o Caminho dos Escravos é uma verdadeira imersão na cultura mineira.

Capitólio

Apelidada de "Mar de Minas", Capitólio é o destino para quem ama natureza exuberante. As águas esverdeadas do Lago de Furnas formam cânions e cachoeiras impressionantes. A melhor forma de conhecer a região é por meio de passeios de lancha, que levam aos principais pontos turísticos. Com o fim das chuvas, o volume de água ainda está alto, mas o tempo mais estável garante passeios seguros e inesquecíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.