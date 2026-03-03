Sua casa está preparada para as chuvas fortes em Minas? 7 itens para checar

Março chega para dar continuidade à estação chuvosa em Minas Gerais, e as previsões indicam a possibilidade de temporais, especialmente no centro-norte do estado. Após um fevereiro de grandes volumes, preparar a casa com antecedência é a melhor forma de evitar prejuízos com alagamentos e infiltrações. Medidas simples, que podem ser feitas em um único dia, garantem mais segurança para sua família e seu patrimônio.

Com a previsão meteorológica indicando um período chuvoso, conferir alguns pontos críticos da residência pode fazer toda a diferença. Veja um checklist prático com sete itens essenciais para verificar antes que a tempestade chegue.

7 cuidados para proteger sua casa da chuva

Limpeza de calhas e ralos: folhas, galhos e outras sujeiras acumuladas impedem o escoamento correto da água. Quando as calhas transbordam, a água pode se infiltrar pelas paredes e pelo forro, causando danos estruturais, mofo e estragos em móveis. A limpeza é fundamental para direcionar a água da chuva para longe da base da casa. Inspeção do telhado: verifique se há telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar. Pequenas aberturas são suficientes para causar grandes goteiras e infiltrações durante uma chuva intensa. A manutenção preventiva evita o enfraquecimento da estrutura do telhado e protege o interior do imóvel de forma eficaz. Poda de árvores e galhos: ventos fortes podem derrubar galhos secos ou muito pesados sobre a casa, a fiação elétrica ou os carros. A poda preventiva, especialmente de galhos que avançam sobre o telhado, reduz significativamente o risco de acidentes e danos materiais durante um temporal. Revisão da parte elétrica: umidade e instalações elétricas não combinam. Certifique-se de que fios externos estejam bem isolados e protegidos. Em caso de risco de alagamento, a recomendação é desligar a chave geral de energia para evitar curtos-circuitos e choques elétricos, um perigo grave para todos os moradores. Vedação de portas e janelas: vedações desgastadas permitem a entrada de água e vento. Inspecione borrachas e o silicone em volta das esquadrias e faça os reparos necessários para garantir que tudo esteja bem fechado. Essa medida simples ajuda a manter o interior da casa seco e seguro. Organização do quintal e áreas externas: não deixe objetos que possam ser arrastados pela força da água ou do vento soltos no quintal. Itens como vasos, ferramentas e móveis de jardim podem causar acidentes e também obstruir bueiros e sistemas de drenagem na sua rua, agravando o problema. Kit de emergência: tenha sempre à mão lanternas, pilhas, velas, um rádio portátil e um carregador de celular móvel. Deixar documentos importantes e medicamentos de uso contínuo em um local alto e protegido também é uma medida prudente, facilitando o acesso em uma situação de urgência.

