5 vezes em que a Fifa teve que lidar com graves crises políticas

A relação entre futebol e política é complexa e, ao longo de sua história, a Fifa precisou tomar decisões difíceis em meio a crises geopolíticas, ditaduras e conflitos armados. Em diversos momentos, a organização se viu forçada a intervir, misturando esporte e diplomacia. Relembre cinco situações marcantes em que a política interferiu diretamente no maior evento de futebol do planeta.

A exclusão da Rússia (2022)

O caso mais recente envolveu a Rússia. Após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Fifa e a Uefa suspenderam em conjunto a seleção russa e todos os clubes do país de suas competições. A medida impediu a equipe de disputar a repescagem para a Copa do Mundo do Catar contra a Polônia, que avançou automaticamente, resultando na exclusão da Rússia do torneio.

A Copa na Argentina sob ditadura (1978)

Em 1978, a Argentina sediou a Copa do Mundo sob um violento regime militar, que havia tomado o poder dois anos antes. O evento ocorreu em meio a um clima de intensa perseguição política, desaparecimentos forçados e violações de direitos humanos. Houve debates acalorados sobre um possível boicote, mas o torneio seguiu adiante, com a seleção anfitriã conquistando o título.

O banimento da África do Sul durante o Apartheid

O regime de segregação racial, conhecido como Apartheid, levou ao banimento da África do Sul do futebol internacional por mais de duas décadas. A Fifa suspendeu a federação sul-africana em 1961 e a expulsou oficialmente em 1976. A seleção só foi reintegrada às competições em 1992, após o fim do regime, marcando uma das sanções esportivas mais longas da história.

A exclusão da Iugoslávia (1992-1994)

No início dos anos 1990, a desintegração da Iugoslávia e as guerras que se seguiram levaram a sanções das Nações Unidas contra o país. Como resultado, a seleção iugoslava foi proibida de participar da Eurocopa de 1992 e também foi excluída das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, que seria realizada nos Estados Unidos.

A paralisação pela Segunda Guerra Mundial (1942 e 1946)

O maior conflito da história moderna impactou diretamente o calendário do futebol. A eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, obrigou o cancelamento das edições da Copa do Mundo planejadas para 1942 e 1946. O torneio, que havia sido realizado pela última vez na França em 1938, só voltou a acontecer em 1950, no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.