Aneurisma cerebral: 7 sintomas silenciosos que você não pode ignorar

A morte da cantora Adriana Araújo, aos 49 anos, acendeu um alerta sobre uma condição muitas vezes silenciosa: o aneurisma cerebral. Embora o rompimento de um aneurisma seja uma emergência médica grave, o corpo pode emitir sinais sutis antes que isso aconteça. Identificar esses sintomas, que frequentemente são confundidos com problemas de saúde comuns, é fundamental para buscar ajuda médica a tempo e evitar complicações fatais.

Um aneurisma cerebral é uma dilatação ou protuberância em uma artéria do cérebro. Essa área enfraquecida pode crescer lentamente ao longo dos anos sem causar nenhum problema. No entanto, se a pressão aumentar, ela pode vazar ou se romper, causando um sangramento intracraniano grave, especialmente hemorragia subaracnóidea. Antes de um rompimento, um aneurisma em crescimento pode pressionar nervos e tecidos cerebrais, gerando sinais de alerta.

Sintomas de um aneurisma não rompido

A maioria dos aneurismas cerebrais não rompidos não apresenta sintomas. No entanto, quando um aneurisma cresce ou está sob pressão, alguns sinais podem surgir:

1. Dor de cabeça súbita e severa: especialmente se for descrita como a "pior dor de cabeça da vida", pode indicar vazamento ou início de ruptura e exige atendimento imediato.

2. Dor localizada: desconforto persistente acima ou atrás de um dos olhos, que não melhora com analgésicos comuns.

3. Visão alterada: visão dupla, embaçada ou perda súbita de parte do campo visual podem ser sinais de que o aneurisma está pressionando o nervo óptico.

4. Pupila dilatada: uma pupila visivelmente maior que a outra, sem uma causa aparente, é um sinal de alerta importante.

5. Dormência facial: fraqueza, dormência ou paralisia em um lado do rosto, semelhante aos sintomas de um derrame.

6. Pálpebra caída: dificuldade em manter um dos olhos abertos, com a pálpebra parecendo pesada ou caída.

7. Náuseas e vômitos: quando acompanhados de uma dor de cabeça intensa, esses sintomas podem indicar um aumento da pressão intracraniana.

Ao sentir uma dor de cabeça súbita e excruciante, associada a qualquer um dos outros sinais listados, a recomendação é procurar atendimento médico de emergência imediatamente. Fatores de risco como pressão alta não controlada, tabagismo e histórico familiar de aneurismas aumentam a necessidade de atenção a esses sintomas. O diagnóstico precoce, realizado por exames de imagem, permite um tratamento que pode impedir o rompimento e suas consequências devastadoras.

