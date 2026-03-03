CPF na nota: veja quais estados têm programas parecidos com o Nota MS

A notícia de que um único ganhador levou R$ 100 mil no sorteio do Nota MS Premiada despertou a curiosidade de muitas pessoas. A boa notícia é que programas de cidadania fiscal, que incentivam a inclusão do CPF na nota para combater a sonegação, não são uma exclusividade do Mato Grosso do Sul. Vários estados brasileiros oferecem benefícios que vão de prêmios em dinheiro a descontos em impostos.

Essas iniciativas funcionam de maneira similar: ao informar o CPF no momento da compra, o consumidor acumula bilhetes para sorteios ou créditos que podem ser resgatados. O objetivo é sempre o mesmo: aumentar a arrecadação de impostos e formalizar as relações de consumo, premiando o cidadão por sua colaboração.

Leia Mais

São Paulo: o pioneiro Nota Fiscal Paulista

Talvez o mais famoso do país, o programa Nota Fiscal Paulista existe desde 2007. Ele devolve aos consumidores parte do ICMS recolhido pelo estabelecimento. Os créditos acumulados podem ser transferidos para uma conta bancária ou usados para abater o valor do IPVA do ano seguinte.

Além da devolução de créditos, o programa realiza sorteios mensais que distribuem milhões de reais em prêmios. A cada R$ 100 em compras registradas com CPF, o consumidor ganha um bilhete eletrônico para concorrer.

Rio Grande do Sul: prêmios e benefícios sociais

O Nota Fiscal Gaúcha (NFG) é outro programa consolidado e com forte apelo social. Além de concorrer a prêmios em dinheiro, o participante pode indicar entidades sociais de sua preferência (das áreas de educação, saúde e assistência social) para receberem recursos do estado. Quanto mais notas com seu CPF, mais pontos ele gera para a entidade escolhida.

O programa gaúcho oferece sorteios mensais, prêmios diários instantâneos no aplicativo e descontos no IPVA para quem acumula um número mínimo de notas fiscais ao longo do ano. Essa vantagem é conhecida como o desconto do "Bom Cidadão".

Outros estados com programas de destaque

A lista de estados com programas de cidadania fiscal é extensa e cada um tem suas particularidades. No Rio de Janeiro, o Nota Carioca é focado em serviços e gera créditos que podem ser usados para abater até 100% do IPTU. Caso o participante não tenha imóvel, o valor pode ser depositado em conta.

O Paraná tem o Nota Paraná, que também devolve parte do ICMS e realiza sorteios robustos. Na Bahia, a Nota Premiada Bahia foca exclusivamente em sorteios mensais de até R$ 100 mil. Já em Alagoas, o Nota Fiscal Alagoana permite que os créditos sejam convertidos em descontos no IPVA ou transferidos para uma conta corrente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.