Como as decisões do Copom sobre a Selic afetam seu Tesouro Direto

A cada 45 dias, investidores do Tesouro Direto voltam suas atenções para Brasília. Lá, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central define o rumo da Selic, a taxa básica de juros da economia. Essa decisão tem um impacto direto e imediato na rentabilidade dos seus títulos públicos, e entender essa relação é fundamental para fazer boas escolhas financeiras.

O movimento da Selic funciona como um guia para o mercado de renda fixa. Quando o Copom sobe a taxa, a intenção é conter a inflação, tornando o crédito mais caro e desestimulando o consumo. Se a taxa cai, o objetivo é aquecer a economia, barateando o crédito e incentivando investimentos.

Como cada título do Tesouro é afetado?

Cada tipo de título do Tesouro Direto reage de uma forma diferente às alterações na taxa de juros. A escolha de qual papel comprar ou manter na carteira depende diretamente dos seus objetivos e do cenário econômico.

A relação é mais simples para quem investe no Tesouro Selic. Por ser um título pós-fixado, sua rentabilidade acompanha de perto a variação da taxa básica. Se a Selic sobe, o rendimento do título aumenta; se ela cai, o rendimento diminui. Por isso, é considerado o mais seguro para reservas de emergência, pois não sofre com a volatilidade dos preços.

Já com os títulos prefixados, a dinâmica muda. Ao comprá-los, você trava uma taxa de juros até o vencimento. Se a Selic sobe depois da sua compra, novos títulos prefixados passam a ser emitidos com taxas mais altas, tornando o seu menos atrativo no mercado. Caso precise vendê-lo antes do prazo, o preço dele pode ser menor do que o que você pagou.

O Tesouro IPCA+ segue uma lógica parecida com a dos prefixados na sua parte fixa, mas oferece uma proteção extra. Ele paga uma taxa de juros fixa mais a variação da inflação (IPCA) no período. Mudanças na Selic influenciam as expectativas do mercado e, consequentemente, o valor da parte prefixada do título, o que também pode gerar oscilações no seu preço de venda antecipada.

Portanto, antes de investir, avalie o cenário. O Tesouro Selic é ideal para objetivos de curto prazo e perfis conservadores. Já os prefixados e IPCA+ são mais indicados para metas de longo prazo, como aposentadoria ou compra de um imóvel, quando se pode carregar o título até o vencimento e garantir a rentabilidade contratada.

