Aneurisma: quais os principais fatores de risco e como se prevenir

O aneurisma cerebral, condição que levou à internação da sambista Adriana Araújo em Belo Horizonte, acende um alerta para os fatores de risco que podem fragilizar as artérias. Trata-se de uma dilatação ou um "inchaço" em uma parte enfraquecida de um vaso sanguíneo, que pode se romper e causar uma hemorragia grave. Embora possa ser silencioso, alguns hábitos e condições de saúde aumentam consideravelmente a chance de seu desenvolvimento.

A pressão alta descontrolada e o tabagismo são os principais vilões. A hipertensão arterial exerce uma força constante sobre as paredes das artérias, podendo enfraquecê-las com o tempo. Já o cigarro contém substâncias tóxicas que danificam o revestimento dos vasos sanguíneos, tornando-os mais suscetíveis à formação de aneurismas.

Principais fatores de risco

Entender o que eleva a chance de desenvolver um aneurisma é o primeiro passo para a prevenção. Além da hipertensão e do tabagismo, outros pontos merecem atenção, especialmente quando combinados. É importante observar que ter um ou mais fatores não significa que a pessoa terá um aneurisma, mas indica uma necessidade maior de cuidados.

Hipertensão arterial: a pressão elevada e contínua nas artérias é a causa mais comum.

Tabagismo: as toxinas do cigarro danificam as paredes dos vasos sanguíneos.

Histórico familiar: ter parentes de primeiro grau que tiveram aneurisma aumenta o risco.

Idade: a condição é mais comum em pessoas com mais de 40 anos.

Aterosclerose : o acúmulo de placas de gordura endurece e enfraquece as artérias.

Consumo excessivo de álcool: o hábito pode contribuir para o aumento da pressão arterial.

Sexo feminino : mulheres têm maior risco de desenvolver aneurismas cerebrais em qualquer idade.

Uso de drogas: cocaína e anfetaminas aumentam a pressão arterial a níveis perigosos e elevam o risco de formação de aneurismas.

Como reduzir os riscos

Adotar um estilo de vida saudável é a principal forma de se proteger. As medidas preventivas visam controlar as condições que fragilizam as artérias e manter a saúde do sistema circulatório em dia. A prevenção é um esforço contínuo, baseado em hábitos diários que fazem a diferença a longo prazo.

Manter a pressão arterial sob controle, com medições regulares e tratamento adequado, é fundamental. Para os fumantes, abandonar o cigarro é a decisão mais impactante para reduzir o risco. Outras atitudes positivas incluem a prática regular de atividades físicas, que fortalece o coração e melhora a circulação, e a manutenção de uma dieta equilibrada, com baixo teor de sal e gorduras saturadas.

Realizar exames de rotina e conversar com um médico, principalmente se houver casos na família, especialmente quando dois ou mais parentes de primeiro grau tiveram aneurisma ou hemorragia subaracnóidea, ajuda a monitorar a saúde vascular e a identificar qualquer problema precocemente. O controle de condições como colesterol alto e diabetes também faz parte do cuidado preventivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.