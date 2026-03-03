Como a alta do petróleo Brent afeta o seu bolso no dia a dia?

A recente alta no preço do barril de petróleo Brent, que ultrapassou os 80 dólares devido a tensões geopolíticas no Oriente Médio envolvendo conflitos entre EUA, Israel e Irã, pode parecer um tema distante, mas seus efeitos chegam diretamente ao seu bolso. A consequência mais óbvia é o aumento nos postos de combustíveis, mas o impacto real é muito mais amplo e afeta desde o preço do pão até o valor do frete de uma compra online.

O primeiro reflexo é sentido na bomba de gasolina e, principalmente, no diesel. Como o Brasil depende do transporte rodoviário para escoar grande parte de sua produção, qualquer ajuste no preço do diesel encarece o frete. Essa alta é repassada em cascata para praticamente todos os produtos que chegam às prateleiras dos supermercados.

Isso significa que alimentos, eletrônicos, roupas e materiais de construção ficam mais caros não apenas por causa da matéria-prima, mas pelo custo de seu transporte. O mesmo vale para o delivery de comida e as entregas de e-commerce, que podem ter suas taxas de serviço reajustadas.

O efeito dominó na economia

A influência do petróleo vai além da logística. O setor agrícola, por exemplo, é duplamente afetado. Máquinas como tratores e colheitadeiras consomem diesel, elevando os custos de produção no campo. Além disso, muitos fertilizantes e defensivos agrícolas são derivados do petróleo, o que também pressiona os preços dos alimentos na origem.

A indústria também sente o golpe. O plástico, presente em embalagens, peças de carro e inúmeros outros itens do dia a dia, é um subproduto do petróleo. Um barril mais caro significa matéria-prima mais cara para a indústria de transformação, resultando em produtos mais caros para o consumidor final.

Até mesmo as passagens aéreas são impactadas, já que o querosene de aviação é derivado do petróleo. As companhias aéreas costumam repassar essa alta para o preço dos bilhetes. Em resumo, a valorização do barril funciona como um motor para a inflação, corroendo o poder de compra e tornando o custo de vida geral mais elevado para todos.

