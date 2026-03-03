O que fazer em Frankfurt: um roteiro de 3 dias na capital financeira da Alemanha

Frankfurt é frequentemente lembrada como o coração financeiro da Alemanha, cheia de arranha-céus e executivos. Mas a cidade oferece muito mais do que negócios e serve como uma excelente porta de entrada para o país. Para quem planeja uma visita, um roteiro de três dias é ideal para explorar seus contrastes, que mesclam história, cultura e modernidade de forma única.

Com uma organização eficiente, é possível aproveitar ao máximo cada momento. A cidade tem um sistema de transporte público funcional que facilita o deslocamento entre as principais atrações, tornando a experiência agradável e sem complicações. Este guia prático foi pensado para otimizar o tempo e garantir uma imersão completa no que Frankfurt tem de melhor.

A jornada pode começar pela Römerberg, a praça central da cidade antiga. Com suas casas de enxaimel coloridas e reconstruídas após a Segunda Guerra Mundial, o local parece saído de um conto de fadas e abriga a prefeitura histórica, o Römer. É o cartão-postal que revela a alma medieval de Frankfurt.

A poucos passos dali, a Catedral de Frankfurt, ou Kaiserdom, se destaca. A imponente igreja gótica foi local de eleição de imperadores do Sacro Império Romano-Germânico e sediou dez coroações imperiais ao longo da história. Para encerrar o dia, uma caminhada pela Ponte de Ferro (Eiserner Steg) oferece vistas clássicas do rio Main e do horizonte da cidade, conectando o passado e o presente.

Dia 2: cultura, arte e vistas panorâmicas

O segundo dia é perfeito para mergulhar na cultura. A cidade possui uma área conhecida como Museumsufer, ou "margem dos museus", que concentra diversas instituições importantes ao longo do rio. O Museu Städel é um dos mais famosos, com uma das mais importantes coleções de arte da Alemanha, incluindo obras do Renascimento ao Modernismo, de mestres como Rembrandt a Picasso.

Depois da imersão artística, a Main Tower oferece uma perspectiva diferente. Subir ao topo do arranha-céu proporciona uma vista de 360 graus, revelando a combinação única entre as construções históricas e os prédios modernos que dão à cidade o apelido de "Mainhattan". É a melhor forma de entender a geografia e a escala de Frankfurt.

Dia 3: tradição e o lado verde

No último dia, a dica é cruzar o rio e explorar o bairro de Sachsenhausen. A região é famosa por suas ruas de paralelepípedos e tabernas tradicionais, onde a bebida principal é o Apfelwein, o vinho de maçã típico da região. É uma excelente oportunidade para provar a culinária local em um ambiente autêntico.

Para um encerramento mais tranquilo, o Palmengarten, um dos maiores jardins botânicos da Alemanha, é o destino ideal. Com estufas que recriam diferentes climas e uma vasta área verde, o parque é um refúgio de paz no meio da metrópole. O local oferece um contraponto relaxante à agitação urbana e fecha a viagem de forma memorável.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.