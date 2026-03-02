Carro elétrico da China vale a pena? O que avaliar antes de comprar

A chegada de carros elétricos de marcas chinesas, como BYD e GWM, está mudando o cenário automotivo no Brasil de forma acelerada — a BYD, por exemplo, emplacou 466 veículos por dia útil em janeiro de 2026. Com preços competitivos, pacotes recheados de tecnologia e a expectativa da chegada de pelo menos seis novas montadoras chinesas ao país neste ano, esses modelos atraem motoristas que buscam a transição para a eletrificação. No entanto, antes de fechar negócio, é fundamental analisar pontos que vão além do design e do valor na etiqueta.

A principal vantagem é, sem dúvida, o preço. A produção em larga escala na China e os fortes incentivos governamentais no país asiático permitem que os veículos cheguem aqui com valores mais acessíveis que os de concorrentes europeus e norte-americanos. A tecnologia embarcada, como telas multimídia grandes e assistentes de condução, também costuma ser um diferencial positivo.

Leia Mais

Por outro lado, a decisão de compra exige uma análise cuidadosa de fatores práticos que impactam diretamente o dia a dia do proprietário e os custos a longo prazo. Ignorar esses pontos pode transformar o sonho do carro elétrico em uma fonte de preocupação.

O que avaliar antes de comprar um elétrico chinês

Autonomia e recarga: a autonomia declarada pelas montadoras é um ponto de partida, mas a realidade pode variar conforme o estilo de condução e o uso de ar-condicionado. É crucial avaliar se a distância que o carro percorre com uma carga atende às suas necessidades diárias. Além disso, a rede pública de recarga no Brasil ainda está em expansão, o que exige planejamento para viagens mais longas.

Custo do seguro: o valor do seguro é um fator crítico. Muitas seguradoras ainda consideram os elétricos, especialmente de novas marcas, um risco maior. Isso se deve ao custo elevado de reparo das baterias e à necessidade de importação de peças específicas. Faça cotações detalhadas antes de tomar a decisão.

Rede de concessionárias e manutenção: verifique a capilaridade da rede de concessionárias da marca em sua região. Uma rede pequena pode significar dificuldades para agendar revisões ou obter peças de reposição. A mão de obra especializada para veículos elétricos também é mais restrita, embora a recente inauguração de fábricas da GWM em Iracemápolis (SP) e da BYD em Camaçari (BA) em 2025 possa melhorar a disponibilidade de componentes e serviços a médio prazo.

Valor de revenda: por serem novidade no mercado, o valor de revenda dos carros elétricos chineses ainda é uma incógnita. A tendência é que a desvalorização seja mais acentuada em comparação com modelos a combustão já consolidados no mercado brasileiro. Considere esse fator no seu planejamento financeiro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.