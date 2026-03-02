Jalapão e Serras Gerais: 5 roteiros para conhecer o Tocantins em 2026

Planejar uma viagem para o Tocantins em 2026 é mergulhar em um dos cenários mais impressionantes do Brasil. O estado, que abriga o Parque Estadual do Jalapão e a região das Serras Gerais, oferece uma combinação única de dunas douradas, rios de águas cristalinas e cachoeiras monumentais. É o destino ideal para quem busca aventura e contato direto com a natureza selvagem.

Organizar o roteiro é fundamental para aproveitar ao máximo a experiência, já que as distâncias são longas e o acesso a muitos atrativos exige veículos 4x4, sendo altamente recomendável a contratação de uma agência ou guia especializado. Com opções que vão de expedições completas a passeios mais curtos, é possível montar um itinerário que se encaixe no seu tempo e orçamento. A melhor época para visitar é entre maio e setembro, durante a estação seca.

Veja cinco sugestões de roteiros para explorar as belezas do Tocantins.

1. Jalapão Essencial (5 dias)

Este é o roteiro clássico para quem visita a região pela primeira vez. O percurso geralmente parte de Palmas e inclui os principais cartões-postais do Jalapão. A programação foca em conhecer os fervedouros, nascentes de rios onde a pressão da água impede que você afunde, como o Fervedouro Bela Vista e o do Ceiça. O passeio também contempla a Cachoeira da Velha e a icônica Duna do Jalapão para um pôr do sol inesquecível.

2. Aventura nas Serras Gerais (4 dias)

Para quem busca um destino menos explorado, as Serras Gerais são a escolha certa. Localizada na região leste do estado, a área impressiona com seus cânions, grutas e cachoeiras de água esverdeada. O roteiro pode incluir trilhas por cânions, visitas a cachoeiras e a exploração de impressionantes formações rochosas. É uma viagem que exige mais disposição para trilhas, mas recompensa com paisagens praticamente intocadas.

3. Expedição completa: Jalapão e Serras Gerais (8 dias)

Ideal para quem tem mais tempo e quer uma imersão completa na natureza tocantinense. Este roteiro combina os principais atrativos das duas regiões em uma única viagem. A jornada permite explorar desde os fervedouros e dunas do Jalapão até os paredões rochosos e rios das Serras Gerais, proporcionando uma visão ampla da diversidade geográfica do estado.

4. Roteiro das Águas (3 dias)

Com foco total nas experiências aquáticas, este itinerário é perfeito para os amantes de rios e cachoeiras. O roteiro se concentra nos fervedouros mais bonitos e em atividades como flutuação no Rio Soninho e canoagem. É uma opção mais relaxante, que permite aproveitar com calma as águas cristalinas que tornaram o Tocantins famoso.

5. Jalapão Express (3 dias)

Pensado para quem tem pouco tempo, este roteiro parte de Ponte Alta do Tocantins, o portal do Jalapão, e se concentra nos atrativos mais próximos. É possível visitar a Lagoa do Japonês, com suas águas transparentes e formações rochosas, e a Pedra Furada. Embora mais curto, o passeio oferece um excelente resumo das maravilhas da região e é uma ótima opção para feriados prolongados.

