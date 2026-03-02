Como funciona a Loteria Federal? Entenda as chances e os tipos de prêmio

Diferente de outras loterias em que se escolhem dezenas, a Loteria Federal funciona com bilhetes numerados. Você não monta seu jogo, mas compra um ou mais bilhetes, inteiros ou em frações, que já vêm com uma sequência de cinco algarismos pré-definida. Os sorteios acontecem às quartas-feiras e aos sábados.

Cada bilhete é dividido em dez frações e pode ser comprado de forma integral ou parcial — o bilhete inteiro custa R$ 40, e cada fração, R$ 4. Se você adquire apenas uma fração, em caso de premiação, o valor recebido será correspondente a 10% do total. Comprando o bilhete inteiro, você garante o prêmio cheio.

Leia Mais

A dinâmica do sorteio também é única. São utilizados cinco globos, cada um contendo dez bolas numeradas de 0 a 9. De cada globo é sorteada uma bola, formando o número de cinco dígitos que corresponde ao bilhete vencedor do prêmio principal.

Quais são os tipos de prêmio?

A Loteria Federal distribui cinco prêmios principais em cada concurso, com o valor do primeiro prêmio para sorteios regulares sendo de R$ 500 mil. Ele é pago ao bilhete cujo número coincide exatamente com os cinco algarismos sorteados na ordem correta. Os outros quatro prêmios principais são definidos por números sequenciais sorteados no mesmo evento.

Além dos prêmios principais, existem outras faixas de premiação que aumentam as chances de ganhar. É possível ser premiado acertando:

Aproximação: o número imediatamente anterior ou posterior ao do primeiro prêmio.

Milhar, centena e dezena: os quatro, três ou dois últimos números do primeiro prêmio.

Unidade: qualquer bilhete que tenha o último algarismo igual ao do número sorteado para o primeiro prêmio.

Por que é considerada mais fácil?

A probabilidade de ganhar o prêmio principal na Loteria Federal é de 1 em 100.000, considerando a série completa de bilhetes. Para efeito de comparação, a chance de acertar as seis dezenas na Mega-Sena com uma aposta simples é de 1 em mais de 50 milhões.

Essa diferença expressiva, somada às múltiplas faixas de premiação secundárias, faz com que a Federal seja vista por muitos apostadores como uma modalidade com maiores chances de retorno financeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.