Onde ver a lua cheia? 7 lugares incríveis em Minas para ver o céu

O estado oferece cenários deslumbrantes para a observação de estrelas; de mirantes a parques, conheça os melhores locais para um programa diferente

02/03/2026 16:19

Onde ver a lua cheia? 7 lugares incríveis em Minas para ver o céu
Ouro Preto, com suas igrejas coloniais e casarões, oferece cenário único para admirar a lua cheia em Minas Gerais. crédito: Vinícius Barnabé/ Reprodução/ Redes Sociais

Minas Gerais, com seu relevo montanhoso e vastas áreas de natureza preservada, oferece um espetáculo à parte quando a lua cheia ilumina o céu. Longe da poluição luminosa das grandes capitais, diversos pontos do estado se transformam em verdadeiros camarotes para observar o astro e as estrelas, proporcionando uma experiência única.

Seja em parques nacionais, cidades históricas ou mirantes naturais, o programa é uma ótima opção para quem busca um contato mais profundo com a natureza ou um passeio romântico. O silêncio e a imensidão do céu mineiro criam o cenário perfeito para admirar o brilho lunar. Conheça alguns dos melhores destinos para essa atividade.

Sete lugares para admirar o céu em Minas Gerais

  1. Serra da Canastra: o Parque Nacional da Serra da Canastra é um dos locais mais impressionantes. A vastidão do chapadão, com pouquíssima interferência de luz artificial, permite uma visão limpa e ampla do céu. À noite, a lua parece ainda maior e mais brilhante, refletindo na paisagem do cerrado.

  2. Parque Estadual do Ibitipoca: conhecido por suas trilhas e cachoeiras, Ibitipoca também é um refúgio para observadores do céu. Em pontos mais altos, como a Janela do Céu ou o Pico do Paredão, a experiência de ver a lua cheia nascer por trás das montanhas é memorável, com uma atmosfera de tranquilidade.

  3. São Thomé das Letras: a cidade, famosa por seu misticismo, está a 1.444 metros de altitude. Lugares como a Pirâmide ou o Mirante do Cruzeiro são procurados exatamente por oferecerem uma visão de 360 graus do horizonte, ideal para acompanhar todo o trajeto da lua no céu.

  4. Serra do Cipó: a região combina cânions, cachoeiras e campos rupestres que, sob a luz da lua, ganham contornos especiais. A baixa densidade populacional garante um céu escuro e repleto de estrelas, onde a lua cheia se destaca como protagonista do espetáculo noturno.

  5. Gonçalves: localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade é cercada por montanhas e mirantes naturais. O clima ameno e o charme local tornam o destino perfeito para casais que desejam observar o céu a dois. A altitude elevada da região favorece uma visão clara e sem obstáculos.

  6. Ouro Preto: embora seja uma cidade, seus morros oferecem pontos estratégicos para fugir das luzes centrais. O Mirante do Morro São Sebastião, por exemplo, proporciona uma vista que une o céu estrelado ao cenário histórico das igrejas e casarões coloniais iluminados pela lua.

  7. Capitólio: a região dos cânions e do Lago de Furnas ganha um charme diferente à noite. Dos mirantes que se debruçam sobre o lago, é possível ver o reflexo prateado da lua cheia na água, criando uma paisagem dupla e deslumbrante, que une céu e água em um só quadro.

Dicas para aproveitar a experiência

Para garantir a melhor visualização, programe sua visita durante os meses de estiagem, entre abril e setembro, quando o céu costuma estar mais limpo. Verifique o calendário lunar para confirmar as noites de lua cheia e não se esqueça de levar agasalhos, pois as temperaturas em regiões de altitude podem cair bastante durante a noite.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay