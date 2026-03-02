Fotografia noturna: como tirar as melhores fotos da lua com o celular

Fotografar a lua cheia com o celular pode parecer uma tarefa impossível, resultando em apenas um ponto branco e estourado em um céu escuro. No entanto, com os ajustes certos e algumas técnicas simples, é possível capturar imagens impressionantes da beleza noturna diretamente do seu smartphone, especialmente durante a fase cheia. A chave está em abandonar o modo automático e explorar os controles manuais da câmera.

O primeiro passo é garantir a estabilidade do aparelho. Qualquer tremor mínimo pode borrar a foto, especialmente em condições de pouca luz. Por isso, use um tripé para celular ou apoie o dispositivo em uma superfície firme, como um muro ou uma janela. Limpar a lente com um pano de microfibra também é fundamental para remover marcas de dedo e poeira que prejudicam a nitidez.

Ajustes manuais fazem a diferença

Abra o aplicativo da câmera e procure pelo modo “Pro” ou “Manual”, que permite controle total sobre as configurações. Comece ajustando o ISO para o valor mais baixo possível, geralmente entre 100 e 200. Um ISO baixo evita que a imagem fique granulada (ruído), um problema comum em fotos noturnas.

Em seguida, configure a velocidade do obturador. Como a lua é muito brilhante, uma velocidade mais rápida, como 1/125s ou 1/250s, ajuda a evitar que a luz estoure e sature a imagem. O foco também deve ser ajustado manualmente para o infinito (geralmente representado pelo símbolo ?), pois essa é a configuração correta para objetos muito distantes. Por fim, desative o flash e o modo HDR, pois ambos podem atrapalhar o resultado.

Aplicativos e truques extras

Se a câmera nativa do seu celular não oferecer muitos controles, aplicativos como o Camera FV-5 para Android ou o Halide para iOS podem ser ótimas alternativas. Eles liberam configurações avançadas que permitem um controle mais preciso sobre a exposição e o foco, essenciais para uma boa foto da lua.

Outra dica valiosa é evitar o zoom digital a todo custo. Ele apenas corta e amplia a imagem, resultando em uma perda significativa de qualidade. Se quiser uma aproximação, o ideal é usar lentes externas que podem ser acopladas ao celular ou fotografar com a maior resolução possível e fazer o recorte depois, durante a edição.

Depois de capturar a imagem, um leve ajuste no brilho, contraste e nitidez em um aplicativo de edição pode realçar os detalhes das crateras e dar um toque profissional à sua foto. Com essas técnicas, registrar a lua cheia deixará de ser um desafio e se tornará uma experiência gratificante.

