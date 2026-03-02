Assine
Sua conta de luz está alta? 7 dicas para economizar com eletrônicos

Pequenas mudanças de hábito no uso de eletrodomésticos, como geladeira e chuveiro, podem gerar uma grande economia no final do mês; veja como fazer

02/03/2026 14:55

Sua conta de luz está alta? 7 dicas para economizar com eletrônicos
Ajustar o uso da iluminação e desligar aparelhos são ações-chave para reduzir a conta de luz, conforme dicas da reportagem. crédito: Tara Winstead/ Pexels

A conta de luz chegou mais alta e a busca por maneiras de economizar se tornou uma prioridade em muitas casas. Essa preocupação com o orçamento familiar vai além da escolha de um novo fogão e se estende a todos os aparelhos que usamos diariamente. A boa notícia é que pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença no final do mês.

Ajustar a forma como você utiliza seus eletrodomésticos é o caminho mais eficaz para reduzir os gastos com energia elétrica. Desde a geladeira até o carregador do celular, cada aparelho tem um impacto na sua fatura. Abaixo, listamos sete dicas práticas para você começar a economizar agora mesmo.

  1. Desligue os aparelhos do modo stand-by

    Aquela pequena luz acesa na TV, no micro-ondas ou no videogame indica um consumo contínuo de energia. Esse gasto, conhecido como "energia vampira", parece pequeno, mas, somado ao longo do mês, representa um desperdício. Crie o hábito de tirar esses equipamentos da tomada sempre que não estiverem em uso.

  2. Use a geladeira de forma inteligente

    A geladeira consome energia continuamente por ficar ligada 24 horas por dia. Para otimizar seu uso, evite abrir a porta sem necessidade e nunca guarde alimentos quentes. Verifique também se as borrachas de vedação estão em bom estado, pois qualquer fresta força o motor a trabalhar mais.

  3. Reduza o tempo no chuveiro elétrico

    O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de luz. Banhos mais curtos, com duração de até oito minutos, já geram uma economia significativa. Em dias mais quentes, lembre-se de mudar a chave para a posição "verão", o que pode reduzir o consumo em até 30%.

  4. Otimize o uso da máquina de lavar

    Espere acumular uma quantidade maior de roupas para usar a máquina de lavar em sua capacidade máxima. Lavar poucas peças por vez gasta a mesma quantidade de água e energia que uma lavagem completa. Limpar o filtro do aparelho regularmente também ajuda a manter sua eficiência.

  5. Aposte na iluminação correta

    Substitua as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são muito mais econômicos e duráveis. Durante o dia, aproveite ao máximo a luz natural, abrindo cortinas e janelas para iluminar os ambientes sem custo.

  6. Ajuste o ar-condicionado

    Ao usar o ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas para evitar a entrada de ar quente. Programe a temperatura para cerca de 24°C, um nível confortável que não sobrecarrega o aparelho. A limpeza regular dos filtros é fundamental para garantir o bom funcionamento e a economia de energia.

  7. Acumule roupas para passar

    O ferro de passar é outro equipamento que consome bastante energia. A dica é juntar o máximo de roupas possível para passá-las de uma só vez. Comece pelas peças que exigem menos calor e deixe as mais pesadas, como jeans, para o final, aproveitando o calor já acumulado no aparelho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

