Preço do petróleo dispara após ataque ao Irã; entenda o impacto no seu bolso

O ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel ao Irã, no último sábado (28 de fevereiro), provocou uma alta imediata no preço do barril de petróleo tipo Brent, a principal referência para o mercado global. A cotação registrou forte valorização logo após as primeiras notícias sobre a ofensiva, refletindo o nervosismo dos investidores diante da escalada do conflito em uma das regiões mais importantes para a produção de energia no mundo.

A instabilidade geopolítica no Oriente Médio tem um efeito direto e rápido nos preços porque o Irã é um dos maiores produtores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Além disso, a região abriga o Estreito de Ormuz, uma rota marítima por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Em resposta ao ataque, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do estreito, o que intensifica os temores de escassez e, consequentemente, impulsiona os preços.

Leia Mais

Para o Brasil, a alta do petróleo no mercado internacional representa uma pressão direta sobre a economia interna. Embora a Petrobras tenha alterado sua política de preços, a cotação internacional do barril e a taxa de câmbio do dólar ainda são os principais fatores que influenciam o valor dos combustíveis vendidos nas refinarias do país. Uma alta sustentada lá fora tende a ser repassada, em algum momento, para o consumidor final.

Como isso afeta seu bolso

O impacto mais visível para a população é o aumento nos preços da gasolina e do diesel nos postos de combustíveis. Quando a Petrobras reajusta seus valores, as distribuidoras e os postos repassam essa alta, encarecendo o custo para encher o tanque do carro e para o transporte de mercadorias em todo o país. O gás de cozinha também pode sofrer reajustes.

A consequência não para por aí. O diesel mais caro aumenta o custo do frete, o que impacta diretamente a cadeia de suprimentos. Isso significa que produtos básicos, como alimentos, e diversos outros bens de consumo podem chegar mais caros às prateleiras dos supermercados e lojas. Esse efeito em cascata alimenta a inflação, diminuindo o poder de compra da população.

A duração e a intensidade desses efeitos dependerão dos próximos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Se as tensões continuarem a crescer, a tendência é que o petróleo se mantenha em patamares elevados, forçando governos e bancos centrais ao redor do mundo, incluindo o Brasil, a monitorar de perto os impactos sobre a inflação e a atividade econômica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.