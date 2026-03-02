Vai viajar? Veja a lista de países que o Itamaraty recomenda evitar em 2026

Planejar uma viagem internacional em 2026 exige mais do que apenas escolher o destino e comprar as passagens. Conflitos e instabilidades políticas em diversas partes do mundo acendem um alerta para a segurança dos turistas. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, monitora constantemente esses cenários e emite recomendações para que brasileiros evitem áreas de risco elevado.

As orientações oficiais são dinâmicas e podem mudar rapidamente, mas alguns destinos exigem atenção redobrada devido a crises prolongadas. Antes de fazer as malas, é fundamental verificar a situação atual do país que você pretende visitar para garantir uma experiência tranquila e segura.

Leia Mais

Oriente Médio: foco de instabilidade

A escalada de tensões no Oriente Médio levou o Itamaraty a emitir um alerta em 28 de fevereiro de 2026, desaconselhando viagens para 11 países da região após ações militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A lista de destinos que devem ser evitados inclui Irã, Israel, Palestina, Líbano, Síria, Iraque e Jordânia.

O alerta se estende a destinos turísticos populares na Península Arábica, como Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que também entraram na lista de recomendação para evitar. A orientação do governo brasileiro é que cidadãos adiem completamente viagens não essenciais para todos esses locais até que a situação de segurança se estabilize.

Leste Europeu e Ásia em alerta

O conflito entre Rússia e Ucrânia continua sendo um ponto crítico no Leste Europeu. O governo brasileiro mantém a recomendação formal para que não se realize qualquer viagem para a Ucrânia e alerta para os riscos em regiões fronteiriças de países vizinhos. A situação na Rússia também exige cautela devido ao ambiente político imprevisível.

Na Ásia, o Afeganistão permanece como uma zona de alto risco após o retorno do Talibã ao poder. Mianmar também enfrenta uma profunda crise desde o golpe militar de 2021, com conflitos internos e repressão violenta, tornando as viagens ao país extremamente perigosas.

Pontos de atenção na África e Américas

No continente africano, países como Sudão, Etiópia, Burkina Faso e Mali enfrentam conflitos armados e instabilidade política prolongada. A recomendação geral é evitar completamente essas regiões. Nas Américas, o Haiti vive uma grave crise de segurança, com gangues controlando partes da capital e um alto índice de sequestros, sendo um destino desaconselhado.

Como se manter informado

Antes de fechar qualquer pacote de viagem, a principal recomendação é consultar a seção “Alerta aos Viajantes” no Portal Consular do Itamaraty. O site traz informações atualizadas sobre as condições de segurança de cada país e os alertas vigentes.

Outra medida importante é registrar sua viagem no sistema do ministério. Isso facilita o contato da embaixada ou do consulado brasileiro em caso de emergências, garantindo que você receba assistência quando mais precisar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.