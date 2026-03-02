Como não cair em fake news durante uma guerra; siga 5 passos

Os ataques aéreos coordenados por Israel e Estados Unidos contra cidades do Irã em 28 de fevereiro de 2026, seguidos por retaliações iranianas com mísseis e drones, deflagraram um conflito militar ativo no Oriente Médio. O cenário, que já vinha de uma guerra aérea de 12 dias em junho, se expandiu com a abertura de uma nova frente pelo Hezbollah contra Israel, gerando um fluxo massivo de informações e desinformações nas redes sociais. Em meio a relatos de mortes de líderes iranianos e civis, distinguir fatos de boatos torna-se crucial.

Nesse ambiente complexo, onde a desinformação é usada como arma e a verificação é dificultada por quedas de conectividade no Irã, adotar uma postura crítica antes de compartilhar qualquer conteúdo é o primeiro passo para não se tornar um vetor de notícias falsas. Aprender a verificar a origem das publicações e a checar dados é fundamental para se manter bem-informado.

Siga 5 passos para não cair em fake news

Verifique a fonte da notícia

Antes de acreditar em uma informação, veja quem está publicando. Notícias importantes são divulgadas por grandes veículos de comunicação, conhecidos por seu trabalho jornalístico. Desconfie de sites desconhecidos, blogs com opiniões radicais ou mensagens sem autoria que circulam em aplicativos. Leia o conteúdo completo, não apenas o título

Títulos são feitos para chamar a atenção e, muitas vezes, podem ser sensacionalistas ou não corresponder ao texto. É comum que boatos usem manchetes chocantes para incentivar o compartilhamento impulsivo. Leia a matéria inteira para entender o contexto completo do que está sendo noticiado. Cheque a data da publicação

Uma tática comum de desinformação é usar notícias antigas como se fossem atuais. Uma foto ou um vídeo de um conflito de anos atrás pode ser reapresentado como um evento recente. Sempre verifique a data em que a matéria foi publicada para não tirar conclusões baseadas em fatos desatualizados. Busque por imagens e vídeos em outros lugares

Fotos e vídeos impactantes são facilmente tirados de contexto. Use ferramentas de busca reversa de imagem, como o Google Imagens, para descobrir a origem da foto. Você pode arrastar a imagem para a barra de pesquisa e ver onde mais ela já foi publicada, o que ajuda a identificar se é antiga ou manipulada. Compare com outras fontes confiáveis

Um fato relevante sobre um conflito internacional será noticiado por diversos jornais e agências de notícias ao redor do mundo. Se você recebeu uma informação bombástica e não a encontrou em nenhum outro portal de notícias confiável, a chance de ser falsa é muito grande. Sempre cruze as informações antes de aceitá-las como verdade.

