Imposto de Renda 2026: o que esperar da declaração que começa em março

A contagem regressiva para a declaração do Imposto de Renda 2026 já começou. A Receita Federal deve iniciar o período de entrega em 16 de março, com prazo final previsto para 29 de maio. Contribuintes que não cumprirem a data ficam sujeitos a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

O programa gerador da declaração costuma ser disponibilizado para download no site da Receita Federal após a divulgação das regras oficiais, próximo à data de início do prazo. A recomendação é organizar os documentos com antecedência para evitar erros no preenchimento e o risco de cair na malha fina.

Principais novidades para 2026

As regras oficiais e os valores de obrigatoriedade para 2026 ainda não foram divulgados pela Receita Federal, com previsão de anúncio para a primeira quinzena de março. Com base no histórico, espera-se que os critérios sejam similares aos de 2025, que já refletiam atualizações na tabela progressiva e na faixa de isenção.

Outra alteração relevante, que deve ser mantida para 2026, está na declaração de bens no exterior e criptoativos. As regras se tornaram mais específicas nos últimos anos, exigindo maior detalhamento sobre a origem e o valor de mercado desses ativos, com o objetivo de aumentar a transparência e o controle sobre patrimônios fora do país.

Calendário de restituição

A Receita Federal mantém o cronograma de pagamento das restituições em cinco lotes, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência e professores. Contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou optam por receber via Pix também entram na lista de prioridades, logo após os grupos já estabelecidos. Embora as datas oficiais ainda não tenham sido divulgadas, baseado no padrão histórico, espera-se que o cronograma siga este formato:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 31 de agosto

Quinto lote: 30 de setembro

Documentos essenciais para a declaração

Organizar a papelada é o passo mais importante para uma declaração tranquila. Separe com antecedência todos os documentos necessários para preencher as informações corretamente e aproveitar as deduções possíveis. A lista básica inclui:

Informes de rendimentos: salários, aposentadorias, aluguéis e pró-labore.

Comprovantes de despesas médicas: notas fiscais de consultas, exames e planos de saúde.

Recibos de despesas com educação: mensalidades de ensino infantil, fundamental, médio e superior.

Documentos de bens e direitos: escrituras de imóveis e documentos de veículos adquiridos ou vendidos em 2025.

Informes de aplicações financeiras: extratos de poupança, fundos de investimento e outras aplicações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.