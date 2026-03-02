Como preparar sua casa para o outono com 7 dicas de decoração

Com a chegada do outono no dia 20 de março, os dias mais frescos e as noites mais longas convidam a passar mais tempo em casa. Embora as características da estação variem bastante nas diferentes regiões do Brasil, adaptar a decoração é uma forma simples de deixar os ambientes mais acolhedores e preparados para as novas temperaturas, sem a necessidade de grandes reformas ou altos investimentos.

Pequenas mudanças em tecidos, cores e na iluminação podem transformar completamente a atmosfera do lar. O segredo está em focar em elementos que despertam sensações de calor e conforto, criando um refúgio perfeito para os dias mais frios que se aproximam. A seguir, veja como fazer isso de maneira prática.

1. Aposte em mantas e almofadas

Espalhar mantas de tricô, lã ou fleece pelo sofá e poltronas é a maneira mais rápida de adicionar uma camada de aconchego. Além de úteis para se aquecer, elas trazem textura ao ambiente. Complemente com capas de almofadas em tecidos como veludo ou suede, que são quentes ao toque e visualmente convidativos.

2. Aqueça os pisos com tapetes

Um tapete mais felpudo na sala de estar ou no quarto faz toda a diferença para o conforto térmico, especialmente em pisos frios. Escolha modelos com tramas mais densas ou pelos mais altos para aquecer o ambiente e delimitar espaços, tornando-os mais íntimos e confortáveis para caminhar descalço.

3. Crie uma iluminação indireta

Substitua as lâmpadas brancas por opções de luz amarela, que proporcionam uma sensação de calor. Use e abuse de abajures e luminárias de piso para criar pontos de luz indireta. Essa iluminação mais suave é ideal para momentos de relaxamento, leitura ou para assistir a um filme.

4. Use as cores do outono

Incorpore na decoração tons terrosos, como terracota, mostarda, verde-musgo e marrom. Você pode fazer isso de forma sutil, em objetos como vasos, quadros, roupas de cama ou até mesmo em uma parede de destaque. Essas cores remetem à natureza e trazem uma sensação imediata de aconchego.

5. Invista em velas aromáticas

As velas são perfeitas para criar um clima intimista. Opte por aromas que combinam com a estação, como canela, cravo, baunilha ou notas amadeiradas. Além de perfumarem o ambiente, a luz da chama contribui para uma atmosfera mais relaxante e acolhedora durante a noite.

6. Traga elementos naturais

Aproveite o que a estação oferece. Galhos secos, folhas em tons de laranja e vermelho e pinhas podem se transformar em belos arranjos para mesas de centro ou aparadores. Esses elementos conectam a casa com o exterior e adicionam um charme rústico e natural à decoração.

7. Monte um espaço para bebidas quentes

Reserve uma bandeja em um canto da cozinha ou da sala para criar uma pequena estação de café ou chá. Organize canecas bonitas, seus tipos de chás e cafés favoritos, uma chaleira e alguns potes com biscoitos. O cantinho funcional incentiva pausas relaxantes e torna o ritual de uma bebida quente ainda mais especial.

