Infiltração e mofo em casa por causa da chuva? Veja como resolver

As chuvas intensas que atingiram Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais nas últimas semanas — sendo fevereiro de 2026 um dos meses mais chuvosos dos últimos anos no estado — trazem uma preocupação comum para dentro de casa: a infiltração e o mofo. Manchas escuras nas paredes, pintura descascando e um cheiro forte de umidade são os primeiros sinais de um problema que vai além da estética e pode afetar a saúde respiratória dos moradores.

Resolver a questão exige mais do que uma simples limpeza. O primeiro passo é agir como um detetive e identificar a origem da água. A umidade pode ter várias fontes e saber de onde ela vem é crucial para uma solução definitiva.

Como encontrar a fonte da umidade

Observe os sinais com atenção para localizar a causa do problema. Manchas amareladas ou escuras no teto geralmente indicam telhas quebradas, calhas entupidas ou lajes sem a impermeabilização correta. Se o mofo aparece perto de janelas e portas, a vedação pode estar comprometida, permitindo a entrada de água da chuva.

Quando as manchas surgem na parte inferior das paredes, a infiltração pode vir do solo, um fenômeno conhecido como umidade ascendente. Rachaduras externas ou problemas no encanamento também são causas comuns. Inspecionar a parte de fora da casa pode revelar o ponto exato por onde a água está entrando.

Passo a passo para eliminar o mofo

Antes de limpar a área afetada, é fundamental consertar a origem da infiltração. Sem isso, o mofo voltará a aparecer. Após o reparo, a limpeza pode ser feita de forma simples e eficaz para eliminar os fungos existentes e evitar sua proliferação.

Para a remoção em superfícies laváveis, como paredes e azulejos, siga estes passos:

Prepare a solução: misture uma parte de água sanitária para três partes de água em um balde. Use luvas de borracha e máscara para se proteger.

Aplique na área: com uma esponja ou pano, aplique a solução sobre toda a mancha de mofo, esfregando suavemente para remover os fungos.

Deixe agir: espere a solução agir por cerca de 15 a 20 minutos para desinfetar completamente a superfície.

Ventile o ambiente: abra todas as janelas e portas para garantir que o cômodo fique bem arejado e seque por completo. A ventilação é a maior inimiga do mofo.

Para prevenir o retorno do problema, mantenha os ambientes sempre arejados, afaste móveis das paredes para permitir a circulação de ar e, se necessário, utilize tintas impermeabilizantes ou produtos antimofo em áreas críticas.

Atenção aos riscos para a saúde

A presença de mofo não é apenas um incômodo visual. Os esporos liberados pelos fungos no ar são um gatilho para crises alérgicas, podendo agravar quadros de rinite, sinusite e asma. Pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, crianças e idosos são os mais vulneráveis aos problemas respiratórios causados pela exposição prolongada.

