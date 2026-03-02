7 plantas fáceis de cuidar para ter mais verde dentro de casa

Trazer um pouco de verde para dentro de casa pode transformar qualquer ambiente, mas a rotina corrida e a falta de experiência com jardinagem muitas vezes criam uma barreira. A boa notícia é que existem espécies muito resistentes, que se adaptam bem a espaços internos e perdoam até os cuidadores mais esquecidos. Elas exigem pouca manutenção e prosperam mesmo sem atenção constante.

Essas plantas não apenas adicionam um toque de cor e vida à decoração, como também podem melhorar a qualidade do ar. Com a escolha certa, é possível criar um pequeno oásis particular sem precisar de grandes habilidades ou dedicar muito tempo. A chave é começar com aquelas que são conhecidas por sua resiliência e baixa necessidade de cuidados.

Para ajudar nessa missão, preparamos uma seleção com opções perfeitas para iniciantes.

1. Jiboia (Epipremnum aureum)

Extremamente versátil, a jiboia se adapta a diferentes níveis de luminosidade, desde locais com luz indireta até cantos mais sombrios. Suas folhas em formato de coração costumam se enrolar quando precisam de água, funcionando como um aviso claro. É uma planta pendente que cresce rápido e purifica o ar.

2. Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Considerada quase indestrutível, a zamioculca é ideal para quem viaja muito ou simplesmente esquece de regar. Ela armazena água em suas raízes e folhas brilhantes, o que a faz tolerar longos períodos de seca (a rega pode ser feita apenas a cada 15 ou 20 dias). Além disso, não precisa de muita luz para se manter bonita e saudável.

3. Espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata)

Com suas folhas verticais e rígidas, esta planta é elegante e muito resistente. Sobrevive bem em ambientes com pouca luz e só precisa ser regada quando o solo estiver completamente seco, o que pode levar semanas. Um estudo da Nasa de 1989 apontou sua capacidade de filtrar toxinas do ar, tornando-a uma ótima purificadora.

4. Clorofito (Chlorophytum comosum)

Também conhecida como planta-aranha, o clorofito é famoso por ser fácil de propagar. Ele produz pequenas mudas nas pontas de suas hastes, que podem ser replantadas. Gosta de luz indireta e regas moderadas, mantendo o solo levemente úmido, mas nunca encharcado.

5. Costela-de-adão (Monstera deliciosa)

Um ícone da decoração, a costela-de-adão é mais fácil de cuidar do que parece. Suas folhas grandes e recortadas precisam de um local com boa luminosidade indireta para se desenvolverem bem. A rega deve ser feita quando a camada superior do solo estiver seca, evitando o encharcamento.

6. Cacto

Um clássico para iniciantes, o cacto é um símbolo de resistência. A regra principal é oferecer muito sol e pouquíssima água. Ele prospera em janelas ensolaradas e só deve ser regado a cada 15 ou 30 dias, dependendo do clima. O excesso de umidade é seu maior inimigo.

7. Suculentas

Assim como os cactos, as suculentas armazenam água em suas folhas e caules, o que as torna tolerantes à seca. Existem milhares de variedades, com formatos e cores diferentes. Elas precisam de bastante luz solar direta e regas espaçadas, apenas quando o solo estiver totalmente seco, para não apodrecerem.

Atenção com crianças e pets

É importante lembrar que algumas plantas de interior, como a jiboia, a zamioculca e a espada-de-são-jorge, podem ser tóxicas se ingeridas por crianças ou animais de estimação. Antes de levar uma nova espécie para casa, pesquise sobre sua toxicidade e posicione-a fora do alcance, garantindo um ambiente seguro para todos.

