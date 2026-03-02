Assine
IRPF 2026: 5 erros comuns que podem te levar direto para a malha fina

Omitir rendimentos e errar na digitação estão entre os deslizes mais frequentes; confira dicas para não ter dor de cabeça com o Leão.

Juliane Aguiar
02/03/2026 10:58

Contribuintes precisam de atenção redobrada para evitar erros na declaração do Imposto de Renda e fugir da malha fina. crédito: yanalya/ Freepik

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 se aproxima, com previsão de início em 16 de março e término em 29 de maio, e, com ela, a atenção dos contribuintes para evitar a temida malha fina. Pequenos erros ou a falta de organização podem resultar em pendências com a Receita Federal, gerando multas e a necessidade de retificar informações. Para garantir uma declaração tranquila, é fundamental conhecer os deslizes mais comuns e saber como evitá-los.

O processo exige a coleta de diversos documentos, como os informes de rendimentos de todas as fontes pagadoras (que já devem ter sido disponibilizados), comprovantes de despesas médicas e de educação, além de documentos de bens e direitos. Um planejamento prévio e uma revisão cuidadosa antes do envio são os passos mais importantes para não ter problemas com o Leão.

Principais erros ao declarar o Imposto de Renda

Descuidos simples são os maiores responsáveis por reter uma declaração na malha fina. A boa notícia é que a maioria deles pode ser facilmente evitada com um pouco mais de atenção. Confira os cinco erros mais frequentes:

  1. Omitir fontes de renda: esquecer de declarar todos os rendimentos recebidos é uma das falhas mais graves. Muitas pessoas se concentram apenas no salário principal e deixam de fora valores de aluguéis, pensões, trabalhos autônomos ou até mesmo o salário de um emprego anterior, que foi deixado durante o ano-base.

    É crucial reunir todos os informes de rendimentos, inclusive de contas bancárias e investimentos, para garantir que nenhum valor seja esquecido.

  2. Informar despesas médicas incorretas: gastos com saúde são dedutíveis, mas existem regras claras. Lançar despesas sem o devido comprovante, como recibo ou nota fiscal com CPF, é um erro comum. Outro deslize é incluir pagamentos feitos a pessoas que não são suas dependentes legais, como pais que tiveram rendimentos acima do limite estabelecido pela Receita Federal ou outros parentes que não cumprem os requisitos.

  3. Erros de digitação: um simples número errado pode criar uma grande inconsistência. A inversão de vírgulas e pontos ao digitar valores, ou o preenchimento incorreto do CPF de um dependente ou de uma fonte pagadora, são falhas que o sistema da Receita identifica rapidamente. Por isso, a revisão de todos os dados inseridos é indispensável.

  4. Não atualizar a lista de bens e direitos: a variação do seu patrimônio de um ano para o outro precisa ser compatível com a sua renda declarada. Deixar de informar a compra ou a venda de um carro ou imóvel, por exemplo, acende um alerta no Fisco. Mantenha a ficha de "Bens e Direitos" sempre atualizada com as transações realizadas.

  5. Declarar dependentes em duplicidade: esta situação ocorre com frequência entre pais separados, quando ambos declaram o mesmo filho. Apenas um dos responsáveis pode incluí-lo como dependente. Além disso, é obrigatório informar todos os rendimentos do dependente, caso ele tenha, como de um estágio ou de uma bolsa de estudos, o que muitos contribuintes esquecem de fazer.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

