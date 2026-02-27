Turismo religioso em Minas: 5 lugares para fortalecer sua fé

Minas Gerais é um destino que convida à reflexão e ao fortalecimento da fé. Para além do roteiro clássico das cidades históricas, o estado abriga santuários, mosteiros e eventos que atraem milhares de peregrinos todos os anos em busca de paz, devoção e contato com o sagrado.

Seja para pagar uma promessa, participar de uma celebração ou simplesmente encontrar um refúgio espiritual, Minas oferece opções que renovam as energias. Conheça cinco lugares que são verdadeiros centros de peregrinação e fé.

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté

Localizado no ponto mais alto da Serra da Piedade, a 1.746 metros de altitude, o santuário é dedicado à padroeira de Minas Gerais. O local oferece uma vista panorâmica impressionante e uma atmosfera de profunda tranquilidade, ideal para orações e contemplação.

O complexo conta com duas basílicas: a Ermida da Padroeira, uma capela do século XVIII que marca o início da devoção no local, e a Basílica Estadual das Romarias, uma construção moderna para acolher os peregrinos. O acesso pode ser feito de carro ou por uma estrada exclusiva para veículos do santuário.

Congonhas e os profetas de Aleijadinho

A cidade de Congonhas é o lar do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. O complexo é uma das obras mais importantes do barroco brasileiro, com destaque para as esculturas dos Doze Profetas, de Aleijadinho.

Os profetas, esculpidos em pedra-sabão, guardam a entrada da basílica e impressionam pela riqueza de detalhes e expressividade. O local é um dos principais destinos de peregrinação do país, especialmente durante a Semana Santa e o Jubileu do Senhor Bom Jesus.

Santuário do Caraça, entre Catas Altas e Santa Bárbara

O Caraça une fé, história e natureza de forma única. O antigo colégio e seminário, hoje transformado em pousada, mantém uma rotina de missas diárias e recebe visitantes em busca de retiro espiritual. O santuário fica dentro de um parque natural com trilhas e cachoeiras.

Um dos atrativos mais famosos é a aparição noturna de lobos-guarás, que se aproximam da escadaria da igreja para serem alimentados pelos padres. O momento atrai turistas e fiéis que veem na cena um símbolo da harmonia entre a fé e a criação.

Uberaba, a terra de Chico Xavier

Para os seguidores do espiritismo, Uberaba é um destino obrigatório. A cidade no Triângulo Mineiro foi onde o médium Chico Xavier viveu por décadas e realizou seu trabalho de psicografia. O roteiro inclui a Casa da Prece e o Memorial Chico Xavier.

Milhares de pessoas visitam o túmulo do médium no Cemitério São João Batista para prestar homenagens e fazer preces. A cidade se tornou um polo de turismo espírita, oferecendo um mergulho na vida e obra de uma das figuras mais influentes da doutrina no Brasil.

Juiz de Fora e o turismo de eventos

Conhecida por sua forte tradição religiosa, Juiz de Fora, na Zona da Mata, se destaca pelo calendário de eventos católicos que movimentam a cidade. A cidade sedia grandes encontros de fé, como a Caminhada da Misericórdia, que reúnem milhares de fiéis.

Além dos eventos, o Morro do Imperador, com seu monumento ao Cristo Redentor, é um ponto de visitação importante. A cidade também faz parte do Caminho Novo da Estrada Real, atraindo peregrinos que percorrem o trajeto histórico a pé ou de bicicleta.

