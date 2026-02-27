Não caia em golpe: como regularizar seu CPF de forma segura na internet

Criminosos estão usando sites falsos para aplicar golpes em quem precisa regularizar o CPF. A armadilha é bem montada: páginas que imitam o visual do governo federal cobram taxas via Pix para um serviço que, na verdade, é totalmente gratuito. A única forma segura de resolver pendências cadastrais é pelo site oficial da Receita Federal, sem nenhum custo.

O CPF pode ficar irregular principalmente por dois motivos: deixar de entregar a declaração do Imposto de Renda nos últimos cinco anos (situação "pendente de regularização") ou ter dados cadastrais incompletos ou inconsistentes no sistema da Receita Federal (situação "suspensa"). Essa situação impede a pessoa de abrir contas em bancos, solicitar empréstimos, participar de concursos públicos ou até receber benefícios sociais.

Existem dois tipos de irregularidade que podem ser regularizadas pelo cidadão: o CPF suspenso (causado por erro nos dados cadastrais) e o CPF pendente de regularização (causado pela não entrega de declaração de IR). Cada situação exige um procedimento diferente.

Passo a passo para regularizar o CPF no site da Receita

O serviço de regularização online para a situação de CPF "suspenso" é oferecido pela Receita Federal e não envolve pagamentos. Para resolver a pendência, siga estas etapas:

Acesse o portal oficial da Receita Federal em www.gov.br/receitafederal/pt-br, clique em "Meu CPF" e procure pela opção "Atualizar CPF" ou "Regularizar CPF". Preencha o formulário online com seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Envie a solicitação. O sistema irá processar as informações e, na maioria dos casos, a situação é normalizada em pouco tempo se não houver outras pendências.

Importante: se sua situação for "pendente de regularização", será necessário entregar as declarações de Imposto de Renda em atraso e pagar a multa mínima de R$ 165,74, não apenas preencher o formulário.

Caso prefira atendimento presencial, o serviço também está disponível em agências dos Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Cartórios de Registro Civil, com taxa de R$ 7.

Como identificar sites falsos e evitar golpes

Os golpistas se aproveitam da urgência das pessoas para roubar dinheiro e dados. Fique atento aos sinais para se proteger:

Desconfie de links: não clique em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais. Sempre digite o endereço oficial do órgão federal diretamente no navegador: www.gov.br/receitafederal/pt-br .

Atenção a cobranças: a regularização online do CPF no site da Receita é gratuita. Qualquer site que exija pagamento de taxa, boleto ou Pix para realizar o serviço é um golpe.

Verifique o endereço do site: portais do governo brasileiro sempre terminam com o domínio ".gov.br". Sites com final ".com" ou ".online" não são oficiais.

Cuidado com a urgência: fraudadores costumam usar mensagens alarmistas, com ameaças de multas ou bloqueios imediatos, para pressionar a vítima a agir sem pensar.

