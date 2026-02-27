Binance para iniciantes: como começar a investir em criptos com segurança

Começar a investir em criptomoedas pela Binance, a maior corretora do mundo em volume de negociação, é um processo mais simples do que muitos imaginam. Com o crescente interesse por ativos digitais, a plataforma se tornou uma das principais portas de entrada para brasileiros que buscam diversificar seus investimentos em moedas como Bitcoin e Ethereum.

O primeiro passo é criar uma conta. O processo é rápido e pode ser feito tanto pelo site oficial quanto pelo aplicativo da Binance. Será necessário fornecer um e-mail ou número de telefone válido e criar uma senha forte, combinando letras, números e símbolos para maior segurança.

Leia Mais

Após o cadastro inicial, a plataforma exige uma verificação de identidade, conhecida como KYC (Know Your Customer). Esta etapa é obrigatória para cumprir regulações globais e garantir a segurança dos usuários. Você precisará enviar uma foto de um documento de identificação com foto, como RG ou CNH, e uma selfie para confirmar sua identidade.

Como depositar e comprar suas primeiras criptos

Com a conta verificada, o próximo passo é adicionar fundos. A maneira mais prática para os brasileiros é via Pix. Embora o tempo de processamento possa variar dependendo do horário e da instituição bancária, o valor geralmente é creditado na conta em poucos minutos e sem taxas de depósito. Também é possível usar transferência bancária, mas o Pix se destaca pela agilidade.

Já com o saldo em reais (BRL) na sua carteira, você pode comprar criptomoedas. Na área de "trade" ou "mercado", procure pela moeda que deseja adquirir. Por exemplo, para comprar Bitcoin, busque pelo par BTC/BRL. Isso indica que você usará reais para comprar Bitcoin.

Para iniciantes, a opção mais direta é a "ordem a mercado" (market order). Nela, você apenas informa a quantia em reais que deseja investir, e a compra é executada imediatamente pelo melhor preço disponível naquele momento. Após a confirmação, os ativos digitais já estarão em sua carteira Binance.

Taxas e segurança são pontos de atenção

A Binance cobra uma taxa sobre cada negociação de compra e venda, que para usuários iniciantes é de 0,1%. Esse percentual pode ser menor dependendo do nível VIP do usuário e também pode ser reduzido ao utilizar a criptomoeda nativa da plataforma, a Binance Coin (BNB), para o pagamento das taxas. É importante conferir os valores atualizados na própria plataforma antes de operar.

Para proteger seus investimentos, é fundamental ativar a autenticação de dois fatores (2FA). Esse recurso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código gerado por um aplicativo, como o Google Authenticator, sempre que você fizer login ou realizar saques. Desconfie de e-mails e links suspeitos para evitar golpes de phishing.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.