O que fazer em BH em março: guia cultural com os melhores eventos do mês

Março de 2026 chegou a Belo Horizonte com uma agenda cultural vibrante e repleta de opções para todos os públicos. Se você está procurando o que fazer na capital mineira, este guia reúne os principais eventos confirmados que movimentam a cidade ao longo do mês, de grandes shows a exposições imperdíveis.

A programação é diversificada e oferece atividades para quem busca música, arte e literatura. Prepare sua agenda para aproveitar o que a cidade tem de melhor, com eventos espalhados por diferentes regiões e para todos os bolsos.

Destaques da Música

A cena musical de BH ferve em março. No dia 21, a Arena Hall recebe o Baile da Arena, que traz o rapper Matuê como uma das principais atrações, prometendo agitar a noite com um dos maiores nomes do trap nacional.

Para os fãs da música mineira contemporânea, a banda Graveola realiza apresentações especiais nos dias 7 e 8 de março. É uma excelente oportunidade para conferir ao vivo um dos grupos mais aclamados da cena local em um show que celebra sua trajetória.

Exposições e Cultura

No campo das artes visuais, a Funarte MG recebe a exposição "(Re)conheça", que fica em cartaz até o dia 29 de março. A mostra, com entrada gratuita, convida o público a uma reflexão sobre identidade e memória por meio de obras de diversos artistas.

Para os amantes da literatura, o grande destaque é a Festa do Livro e da Leitura da UFMG, que acontece entre os dias 16 e 19 de março. O evento reúne editoras, autores e leitores no campus Pampulha, com uma vasta programação de palestras, lançamentos e venda de livros com descontos.

Fique de Olho na Programação

Além dos eventos já confirmados, a agenda cultural de Belo Horizonte é dinâmica. Vale a pena conferir a programação de espaços como o Palácio das Artes, o CCBB e o Sesc Palladium, que frequentemente anunciam peças de teatro, shows e concertos mais perto das datas.

