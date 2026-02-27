5 aplicativos de previsão do tempo para não ser pego de surpresa

Com o tempo cada vez mais instável, principalmente em regiões como Minas Gerais, que historicamente enfrentam períodos de chuvas intensas, ter uma previsão meteorológica confiável no bolso virou uma necessidade. Um bom aplicativo ajuda a planejar o dia, evitar transtornos e até garantir mais segurança para você e sua família.

Pensando nisso, separamos cinco opções que vão além do básico “sol ou chuva” e entregam informações detalhadas diretamente na tela do seu celular. Elas oferecem desde alertas de tempestade até mapas interativos para acompanhar o clima em tempo real.

AccuWeather

Conhecido por sua precisão em previsões de curto prazo, o AccuWeather é ideal para quem precisa saber se a chuva está chegando nos próximos minutos. Seu recurso “MinuteCast” detalha a precipitação minuto a minuto para as próximas quatro horas, uma função útil para decidir a hora certa de sair de casa.

O aplicativo também oferece o índice “RealFeel”, que informa a sensação térmica considerando fatores como umidade e vento. Os alertas de tempo severo são personalizáveis, permitindo que você seja notificado sobre tempestades ou ventanias na sua região.

The Weather Channel

Este é um dos serviços de meteorologia mais tradicionais e confiáveis do mundo. O aplicativo do The Weather Channel fornece previsões diárias, horárias e para os próximos 15 dias com um alto grau de acerto, o que facilita o planejamento de viagens ou eventos.

Seu grande diferencial são os mapas de radar em tempo real, que permitem acompanhar visualmente o deslocamento de chuvas e tempestades. Ele também oferece vídeos com boletins meteorológicos e notícias relacionadas ao clima.

Climatempo

Para quem busca uma previsão focada no Brasil, o Climatempo é a escolha certa. A empresa possui meteorologistas especializados no clima do país, o que resulta em análises mais ajustadas à realidade de cada estado, como Minas Gerais.

Além de informações sobre temperatura e chuva, o app disponibiliza dados sobre a qualidade do ar, índice de raios ultravioleta e condições para atividades específicas, como a agricultura. Seus alertas são direcionados para fenômenos comuns no território nacional.

Windy

O Windy se destaca pelo seu mapa interativo e visualmente impressionante. Ele não apenas mostra a previsão do tempo, mas também exibe em tempo real a direção e a intensidade dos ventos, ondas, pressão atmosférica e qualidade do ar com animações fluidas.

Embora seja o favorito de pilotos, surfistas e outros profissionais, sua interface é intuitiva o suficiente para qualquer pessoa curiosa. É uma ferramenta poderosa para entender os fenômenos meteorológicos de forma gráfica e detalhada.

Google Tempo

Muitas vezes, a solução mais simples já está no seu celular. A ferramenta de tempo do Google, acessível pelo app de busca ou pela tela inicial do Android, oferece uma interface limpa e direta com as informações essenciais para o dia a dia.

Ele mostra a previsão para as próximas horas e para os próximos 10 dias de forma clara, com um design que muda de cor conforme o clima e a hora. Para quem não quer instalar outro aplicativo e precisa de uma resposta rápida, é a opção perfeita.

