Dirigir na chuva forte: 7 erros que você comete e podem ser fatais
Aquaplanagem e baixa visibilidade são perigos reais; instrutores de direção listam os cuidados essenciais para evitar acidentes durante os temporais
Durante os períodos de chuva intensa, comuns em diversas regiões do Brasil, dirigir se torna uma tarefa que exige atenção redobrada. A combinação de pista molhada, baixa visibilidade e decisões equivocadas aumenta drasticamente os riscos de acidentes, que poderiam ser evitados com cuidados simples.
Para ajudar você a se proteger e garantir a segurança de todos no trânsito, listamos os erros mais comuns e perigosos que motoristas cometem sob chuva forte. Conhecê-los é o primeiro passo para uma direção mais segura durante os temporais.
Cuidados essenciais ao dirigir na chuva
Antes de enfrentar a tempestade, é fundamental garantir que o veículo esteja em boas condições, com atenção especial aos pneus, freios e limpadores de para-brisa. Além disso, pequenas mudanças de hábito ao volante fazem toda a diferença. Ajustar a velocidade e a forma como você interage com outros veículos são atitudes cruciais quando a visibilidade e a aderência da pista estão comprometidas.
Não reduzir a velocidade: este é o erro mais comum e um dos mais perigosos. A água na pista reduz o atrito entre o pneu e o asfalto, aumentando a chance de aquaplanagem. O ideal é diminuir a velocidade em pelo menos 20% em relação ao limite da via e redobrar a atenção em curvas.
Manter a mesma distância do carro da frente: com a pista molhada, o tempo de frenagem pode mais que dobrar. Manter uma distância segura do veículo à frente é crucial para ter tempo de reagir a uma parada brusca sem causar uma colisão traseira. Aumente o espaço que você normalmente deixaria.
Esquecer dos faróis baixos: em dias de chuva, o farol baixo é obrigatório por lei, mesmo durante o dia. Ele não serve apenas para você enxergar melhor, mas principalmente para que os outros motoristas e pedestres vejam o seu carro com mais facilidade.
Ignorar o estado dos pneus: pneus carecas ou com calibragem incorreta são um convite à aquaplanagem. Os sulcos dos pneus são projetados para escoar a água e manter o contato com o asfalto. Se estiverem gastos, essa função fica comprometida e o carro pode "flutuar" sobre a água, perdendo o controle.
Frear bruscamente durante a aquaplanagem: se o carro aquaplanar, o instinto é pisar no freio com força. Isso está errado e pode fazer o veículo rodar na pista. O correto é tirar o pé do acelerador suavemente e segurar o volante com firmeza, sem virá-lo, até sentir que os pneus recuperaram o contato com o solo.
Atravessar áreas alagadas: nunca tente atravessar um ponto de alagamento se a água estiver acima da metade da roda do carro. Além do risco de o motor aspirar água e sofrer um calço hidráulico, a força da correnteza pode arrastar o veículo. É mais seguro parar em um local alto ou mudar o trajeto. Essa referência vale para veículos de passeio convencionais; carros mais baixos devem ter cuidado redobrado.
Usar o celular ou se distrair: qualquer distração ao volante é perigosa, mas na chuva o risco é multiplicado. A baixa visibilidade e as condições adversas da pista exigem foco total do motorista. Guarde o celular, evite qualquer atividade que desvie sua atenção e use o ar-condicionado ou desembaçador para manter os vidros livres de embaçamento, garantindo a visibilidade.
