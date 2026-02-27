Dirigir na chuva forte: 7 erros que você comete e podem ser fatais

Durante os períodos de chuva intensa, comuns em diversas regiões do Brasil, dirigir se torna uma tarefa que exige atenção redobrada. A combinação de pista molhada, baixa visibilidade e decisões equivocadas aumenta drasticamente os riscos de acidentes, que poderiam ser evitados com cuidados simples.

Para ajudar você a se proteger e garantir a segurança de todos no trânsito, listamos os erros mais comuns e perigosos que motoristas cometem sob chuva forte. Conhecê-los é o primeiro passo para uma direção mais segura durante os temporais.

Cuidados essenciais ao dirigir na chuva

Antes de enfrentar a tempestade, é fundamental garantir que o veículo esteja em boas condições, com atenção especial aos pneus, freios e limpadores de para-brisa. Além disso, pequenas mudanças de hábito ao volante fazem toda a diferença. Ajustar a velocidade e a forma como você interage com outros veículos são atitudes cruciais quando a visibilidade e a aderência da pista estão comprometidas.

Não reduzir a velocidade: este é o erro mais comum e um dos mais perigosos. A água na pista reduz o atrito entre o pneu e o asfalto, aumentando a chance de aquaplanagem. O ideal é diminuir a velocidade em pelo menos 20% em relação ao limite da via e redobrar a atenção em curvas. Manter a mesma distância do carro da frente: com a pista molhada, o tempo de frenagem pode mais que dobrar. Manter uma distância segura do veículo à frente é crucial para ter tempo de reagir a uma parada brusca sem causar uma colisão traseira. Aumente o espaço que você normalmente deixaria. Esquecer dos faróis baixos: em dias de chuva, o farol baixo é obrigatório por lei, mesmo durante o dia. Ele não serve apenas para você enxergar melhor, mas principalmente para que os outros motoristas e pedestres vejam o seu carro com mais facilidade. Ignorar o estado dos pneus: pneus carecas ou com calibragem incorreta são um convite à aquaplanagem. Os sulcos dos pneus são projetados para escoar a água e manter o contato com o asfalto. Se estiverem gastos, essa função fica comprometida e o carro pode "flutuar" sobre a água, perdendo o controle. Frear bruscamente durante a aquaplanagem: se o carro aquaplanar, o instinto é pisar no freio com força. Isso está errado e pode fazer o veículo rodar na pista. O correto é tirar o pé do acelerador suavemente e segurar o volante com firmeza, sem virá-lo, até sentir que os pneus recuperaram o contato com o solo. Atravessar áreas alagadas: nunca tente atravessar um ponto de alagamento se a água estiver acima da metade da roda do carro. Além do risco de o motor aspirar água e sofrer um calço hidráulico, a força da correnteza pode arrastar o veículo. É mais seguro parar em um local alto ou mudar o trajeto. Essa referência vale para veículos de passeio convencionais; carros mais baixos devem ter cuidado redobrado. Usar o celular ou se distrair: qualquer distração ao volante é perigosa, mas na chuva o risco é multiplicado. A baixa visibilidade e as condições adversas da pista exigem foco total do motorista. Guarde o celular, evite qualquer atividade que desvie sua atenção e use o ar-condicionado ou desembaçador para manter os vidros livres de embaçamento, garantindo a visibilidade.

