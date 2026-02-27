Imposto de Renda 2026: 7 erros comuns que podem te levar à malha fina
Regras oficiais sairão em março; veja um guia com as falhas mais frequentes e aprenda como evitá-las
compartilheSIGA
A temporada de declaração do Imposto de Renda 2026 se aproxima e, com ela, a preocupação de milhares de contribuintes em preencher tudo corretamente. As regras oficiais e o prazo exato serão anunciados pela Receita Federal na primeira quinzena de março, mas a expectativa é que o período de entrega comece em meados de março e termine no final de maio. Um pequeno deslize pode ser suficiente para levar a declaração à malha fina da Receita Federal, gerando dores de cabeça e possíveis multas. Evitar esse cenário, no entanto, é mais simples do que parece.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conhecer os equívocos mais comuns é o primeiro passo para garantir uma declaração tranquila. A maioria dos problemas ocorre por desatenção ou desconhecimento de regras específicas que se mantêm estáveis ao longo dos anos. Estar atento aos detalhes faz toda a diferença para ficar em dia com o Fisco.
Leia Mais
Imposto de Renda 2025: veja as pendências que impedem o envio da declaração
Imposto de Renda 2025: saiba como fugir da multa da Receita de forma legal
Título de eleitor deixa de ser obrigatório para declarar Imposto de Renda
Vale lembrar que as mudanças aprovadas em 2025, incluindo a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil, só terão efeito na declaração de 2027. A declaração de 2026 refere-se ao ano-base 2025 e seguirá regras similares às do ano anterior.
Os 7 erros mais comuns no Imposto de Renda
Para ajudar nessa tarefa, listamos as falhas mais frequentes que podem reter sua declaração. Fique de olho e revise cada um desses pontos antes de enviar o documento.
Omitir fontes de renda: todos os rendimentos tributáveis do ano anterior devem ser informados. Isso inclui salários, aluguéis, pensões, trabalhos como autônomo e até mesmo valores recebidos em ações judiciais. A Receita Federal cruza informações de diversas fontes, como empresas e instituições financeiras, o que torna fácil identificar essa omissão.
Informar despesas médicas incorretas: gastos com saúde são dedutíveis, mas é preciso ter atenção. Despesas com procedimentos estéticos, por exemplo, não podem ser abatidas. É fundamental guardar todos os comprovantes e informar corretamente o CNPJ ou CPF do profissional ou da clínica que prestou o serviço.
Declarar dependentes de forma errada: um erro clássico é incluir um dependente que já possui renda própria acima do limite de isenção estabelecido pela Receita. Outra falha comum é esquecer de declarar os rendimentos desse dependente, mesmo que sejam baixos, como de um estágio ou pensão alimentícia.
Não declarar o recebimento de aluguéis: proprietários de imóveis que recebem aluguel precisam declarar esses valores. A imobiliária ou o inquilino (caso declare) também informam esses pagamentos à Receita, o que facilita o cruzamento de dados e a identificação de quem omitiu o rendimento.
Confundir os planos de previdência PGBL e VGBL: a diferença é crucial. As contribuições feitas a um plano PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto, até o limite de 12% da renda bruta anual. Já os aportes em um VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) não são dedutíveis.
Esquecer a variação patrimonial: a venda de um bem, como um carro ou imóvel, com lucro, gera um ganho de capital que precisa ser declarado. Muitos contribuintes se esquecem de apurar e pagar o imposto sobre esse ganho, o que é um motivo frequente para cair na malha fina.
Erros de digitação: por fim, o erro mais simples e um dos mais comuns. Digitar um número errado, inverter uma vírgula ou adicionar um zero a mais pode alterar completamente o resultado da sua declaração. A recomendação é sempre revisar todos os valores com calma antes de finalizar o envio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.