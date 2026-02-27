Carro na enchente? O passo a passo para não colocar sua vida em risco

Ser surpreendido por uma enchente enquanto dirige é uma das situações mais perigosas no trânsito. Com o aumento de eventos climáticos extremos, saber como agir rapidamente pode salvar sua vida. A orientação principal do Corpo de Bombeiros é clara: priorize a segurança pessoal, não o veículo.

A primeira decisão é crucial e deve ser tomada em segundos. Se a água começar a subir, avalie a altura. A regra de ouro é: se o nível da água atingir 30 centímetros (aproximadamente a metade da roda), não tente atravessar. A força da correnteza pode ser muito maior do que parece, arrastando o veículo com facilidade.

Leia Mais

Caso o carro morra ou fique preso em um alagamento, a primeira medida é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e avaliar a situação. A decisão de permanecer ou abandonar o veículo depende do risco. Se a água estiver subindo rapidamente ou houver forte correnteza, saia imediatamente. Se o veículo estiver estável e em local seguro, a recomendação de algumas autoridades é aguardar o resgate dentro dele, pois sair pode ser mais perigoso.

O passo a passo para se proteger

Manter a calma é fundamental para seguir as orientações e garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo. Ações coordenadas e rápidas fazem toda a diferença em um momento de crise.

Se precisar abandonar o veículo: saia com cuidado, abrindo as portas devagar para não ser derrubado pela força da água. Se as portas não abrirem devido à pressão externa, tente abrir as janelas.

Janelas elétricas travadas: se os vidros elétricos não funcionarem, será preciso quebrá-los. Utilize objetos rígidos, como os pinos de metal do encosto de cabeça, mirando nos cantos do vidro, que são mais frágeis.

Busque um local elevado: ao sair, procure abrigo em um lugar alto e seguro, longe da correnteza. Evite se aproximar de postes ou fios elétricos caídos, pois a água pode estar energizada.

O que você nunca deve fazer

Algumas atitudes podem parecer lógicas no desespero, mas aumentam consideravelmente o perigo. Conhecer os erros mais comuns ajuda a evitar decisões que podem ser fatais durante uma inundação.

Não enfrente a correnteza: nunca tente atravessar uma área alagada a pé ou de carro se a água estiver em movimento e acima dos tornozelos. Apenas 15 centímetros de água corrente podem derrubar uma pessoa.

Não ligue o motor novamente: se o carro morreu na enchente, não tente dar a partida. Isso pode causar o chamado calço hidráulico, quando a água entra no motor e causa danos permanentes.

Não subestime o risco de ficar no carro: embora a orientação possa ser aguardar o socorro, se o nível da água continuar subindo ou a correnteza se intensificar, o veículo pode se tornar uma armadilha. A prioridade é sempre a vida. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.