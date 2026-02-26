Caminhos da Fé em Minas: 5 roteiros de turismo religioso para conhecer
Para além das cidades históricas; descubra santuários, mosteiros e eventos que atraem milhares de fiéis e oferecem experiências únicas de espiritualidade
O crescente interesse por eventos de fé, que reúnem milhares de pessoas em transmissões ao vivo e celebrações, reflete uma busca por conexão espiritual cada vez mais presente no dia a dia. Para quem deseja transformar essa busca em uma jornada física e imersiva, Minas Gerais se destaca como um destino repleto de roteiros que alimentam a alma e contam histórias através de sua arquitetura e tradição.
O estado, conhecido por suas cidades históricas, guarda santuários, mosteiros e caminhos de peregrinação que oferecem experiências únicas de introspecção e devoção. Esses percursos vão além do turismo convencional, proporcionando momentos de reflexão em cenários de grande beleza natural e riqueza cultural, ideais para serem explorados durante todo o ano. Minas Gerais é um estado que acolhe e inspira.
5 destinos para renovar a fé em Minas Gerais
1. Caminho Religioso da Estrada Real (CRER)
Inspirado no famoso Caminho de Santiago de Compostela, este é um dos maiores roteiros de peregrinação do Brasil. O trajeto principal, com cerca de 600 quilômetros para quem o percorre a pé, conecta o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté (MG), padroeira do estado, ao Santuário Nacional de Aparecida (SP). O percurso pode ser feito a pé, de bicicleta ou a cavalo, atravessando vilarejos e paisagens deslumbrantes.
2. Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia
Inaugurado recentemente, este é o maior santuário do mundo dedicado à santa das causas impossíveis. Localizado no sul de Minas, o complexo impressiona por sua arquitetura moderna e grandiosa, com capacidade para milhares de fiéis. O local já se tornou um polo de atração para devotos de todo o país, oferecendo uma estrutura completa para acolher os visitantes.
3. Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas
Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, este santuário é uma obra-prima do barroco mineiro. As esculturas dos Doze Profetas, de Aleijadinho, e as capelas que representam os Passos da Paixão de Cristo, formam um conjunto artístico e religioso de valor incalculável. A visita é uma verdadeira imersão na arte e na história da fé no Brasil.
4. Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté
Situado no alto da Serra da Piedade, a mais de 1.700 metros de altitude, este santuário oferece uma vista panorâmica espetacular. Além de ser um local de profunda devoção à padroeira de Minas Gerais, a basílica é um convite à contemplação e ao contato com a natureza. O pôr do sol visto do topo da serra é uma experiência inesquecível.
5. Mosteiro de Macaúbas, em Santa Luzia
Para quem busca uma vivência de silêncio e espiritualidade, o Mosteiro de Macaúbas é uma escolha certeira. Fundado no século XVIII, o local abriga uma comunidade de monjas concepcionistas e guarda um rico acervo histórico, incluindo peças ligadas à Inconfidência Mineira. O ambiente tranquilo convida à meditação e ao recolhimento, longe da agitação cotidiana.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.