Feriados de 2026: 7 destinos baratos para viajar a partir de Minas

O ano de 2026 promete ser um prato cheio para quem gosta de viajar. Com diversos feriados nacionais e pontos facultativos que podem ser emendados, planejar escapadas a partir de Minas Gerais fica mais fácil e econômico. A organização com antecedência é a chave para garantir bons preços em passagens e hospedagens.

Para ajudar no planejamento, o calendário de 2026 traz folgas distribuídas ao longo de quase todos os meses. O Carnaval, por exemplo, cairá em fevereiro, proporcionando uma ótima oportunidade para uma pausa. Veja as principais datas para já deixar anotadas:

1º de janeiro: Confraternização Universal (quinta-feira)

16 e 17 de fevereiro: Carnaval (segunda e terça-feira) - ponto facultativo

3 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira)

21 de abril: Tiradentes (terça-feira)

1º de maio: Dia do Trabalho (sexta-feira)

4 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro: Finados (segunda-feira)

15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

25 de dezembro: Natal (sexta-feira)

Com tantas oportunidades, a pergunta é: para onde ir sem gastar muito? Selecionamos sete destinos com ótimo custo-benefício para quem sai de Minas.

Tiradentes

Um clássico que nunca perde o charme. As ruas de pedra, o casario colonial e a rica gastronomia fazem de Tiradentes o destino perfeito para um feriado curto. Passear sem pressa, visitar as igrejas históricas e explorar as lojas de artesanato são programas que não custam caro. A cidade também serve de base para conhecer São João del-Rei.

Capitólio

Conhecido como o "mar de Minas", Capitólio atrai pelos seus cânions e águas esverdeadas do Lago de Furnas. O principal passeio é o de lancha, que leva a cachoeiras e paisagens impressionantes. Dividir o custo do barco com outros viajantes e optar por pousadas mais simples ajuda a manter o orçamento sob controle.

Serra do Cipó

Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó é uma escolha certeira. A pouco mais de 100 km de Belo Horizonte, o destino oferece dezenas de cachoeiras, trilhas e paisagens de tirar o fôlego. Muitas atrações dentro do Parque Nacional são gratuitas, e a região tem boas opções de campings e pousadas econômicas.

Petrópolis (RJ)

A Cidade Imperial é uma ótima opção para fugir do calor e mergulhar na história do Brasil. Visitar o Museu Imperial, o Palácio de Cristal e a Catedral de São Pedro de Alcântara são passeios obrigatórios. A cidade tem uma boa estrutura de hotéis e restaurantes com preços variados, permitindo uma viagem adaptada a diferentes bolsos.

Guarapari (ES)

Para o mineiro que não abre mão de uma praia, Guarapari é o destino mais próximo e acessível. Com uma orla movimentada e praias para todos os gostos, como a Praia do Morro e a Praia das Castanheiras, a cidade capixaba é ideal para uma viagem em família. A farta oferta de apartamentos para aluguel por temporada barateia a estadia.

Paraty (RJ)

Este destino une o melhor de dois mundos: um centro histórico charmoso, tombado como Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 2019, e praias paradisíacas. Os passeios de escuna para ilhas e praias próximas são o ponto alto. Para economizar, vale a pena explorar as cachoeiras da região e as praias de Trindade, acessíveis por ônibus local.

Diamantina

Outra joia histórica de Minas Gerais, Diamantina oferece uma experiência cultural única, especialmente durante a Vesperata, um emocionante concerto ao ar livre que acontece em datas selecionadas ao longo do ano. Caminhar pelo centro histórico, visitar a casa de Juscelino Kubitschek e a de Chica da Silva transporta o visitante para outra época. A cidade é conhecida por seu ambiente acolhedor e preços justos.

